ياردن بيباس لبرنامج "60 دقيقة": "أنا هنا فقط بفضل ترامب"

أجرى برنامج "60 دقيقة" الذائع الصيت (من المقرر أن تذاع الحلقة كاملة الليلة (الأحد - الاثنين) مقابلة مع الأسير المفرج عنه ياردن بيباس الذي استقطبت مأساته التفاتة عالمية حيث أمضى نحو سنة ونصف في أسر حماس ليستعد للضربة التالية المتمثلة بمقتل زوجته شيري بيباس وطفليه أريئل وكفير في أسر حماس.

سُئل بيباس في المقطع التسويقي الذي صدر قبل بث الحلقة: "هل ترغب بقول أي شيء لترامب؟"، فأجاب: "أرجوك توقف. أوقف الحرب وساعدنا في إعادة جميع الرهائن". عندما سألته إذا كان يعتقد أن ترامب قادر على المساعدة، أجاب ياردن: "أعلم أنه قادر على ذلك. أنا هنا بفضل ترامب، بفضله فقط".