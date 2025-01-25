عائلة بيباس يعربون عن صدمتهم : "عالمنا انهار بعد نشر قائمة المختطفين الذين سيفرج عنهم"

نشرت عائلة بيبس، صباح اليوم (السبت)، بيانا رسميا أشاروا فيه إلى عدم ظهور أسماء شيري وأريئيل وكفير في قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة المختطفين.

وجاء في المنشور: "صباح 477، لم ترتح أرواحنا الليلة أيضًا. أمس في الساعة 4:00 مساءً، عندما نُشرت قائمة الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم، انهار عالمنا علينا. ورغم أننا كنا مستعدين لذلك، كنا نأمل أن نرى شيري والأطفال الموجودون في القائمة التي كان من المفترض أن تكون قائمة مدنيين. مساء، عندما قمنا بتشغيل الأخبار، كان الألم الذي نعانيه، ونضالنا، وفوق كل شيء، فإن الخطاب المهم للغاية حول التعقيد والكارثة المتمثلة في عدم وجودهم في القائمة يختفي من أفواه المذيعين في الاستوديوهات".

وورد أيضاً: "هل القلق الشديد على حياتهم يلغي حقيقة كونهم مواطنين أسرى ويجب أن يعودوا إلى ديارهم؟ هل الخوف الشديد على حياتهم يلغي حقيقة أن الدولة ملزمة في هذه الصفقة بتزويدنا باليقين؟ هل القلق الشديد على حياة شيري يعني أنه لم يعد من الضروري وضع صورتها كمواطنة مختطفة في غزة ومصيرها غير معروف؟ هي -لا؟

وفي الختام كتبوا: "شكرًا لكم، أيها الأنصار الأعزاء، على عدم الاستسلام، تواصلون الصلاة والأمل والمطالبة بالإجابات. ينتظرنا يوم مثير ومعقد. لذلك نحن ننتظر ليري ودانييلا ونعمة وكارينا. لرؤيتكم مبتسمين وملفوفين في منازلكم بين أحضان عائلاتكم الرائعة. شيري،ياردين، آرييل وكفير، سنستمر في الأمل والمطالبة. هذا لم ينتهي حتى لا ينتهي".