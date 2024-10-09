ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في وقت سابق اليوم (الأربعاء) أنه تم الليلة الماضية اعتقال صحافي إسرائيلي يحمل بطاقة هوية بريطانية في الضاحية ببيروت. وكشفت المصادر أن هذا كان أحد الصحافيين الذين وصلوا إلى لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

كما ورد أنه من خلال تفتيشه عثر على جواز سفر إسرائيلي يحمل صورته باسم "يهوشاع تارتكوفسكي". ولد عام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية.