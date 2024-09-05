تقرير: الولايات المتحدة تدرس التوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين

تدرس الولايات المتحدة التوقيع على اتفاق أحادي مع حركة حماس لإطلاق سراح مختطفين يحملون الجنسية الأمريكية، حسبما أفاد اليوم (الخميس) مسؤولون مطلعون على التفاصيل، في أعقاب الضغوط التي مارستها عائلات المختطفين على إدارة جو بايدن من أجل عقد صفقة مع حماس لا تشمل إسرائيل، جاء ذلك وفقا لتقرير في شبكة "ان بي سي" الأمريكية.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب أمر غير مرجح، لكنهم يدرسونه، وقد قامت الإدارة بتجميع قائمة بأسماء السجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين قد يكون إطلاق سراحهم موضع اهتمام حماس. وقال مصدر إن هناك خمسة أشخاص في القائمة .

وفي اجتماع مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يوم الأحد، على خلفية مقتل ستة رهائن على يد حماس، بما في ذلك الأمريكي هيرش جولدبرج بولين، ناشد أقارب المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في الأسر الإدارة أن تنظر في الإمكانية. وأخبرت الإدارة العائلات بأنها ستفحص "كل الخيارات"، لكن التوصل إلى اتفاق مع حماس يشمل إسرائيل لا يزال هو النهج الأفضل.

وفي الوقت نفسه، قال أحد المسؤولين الحكوميين إن فكرة التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع حماس غير واقعية لأن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي لتقدمه مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين: "حماس تريد شيئين لا تستطيع سوى إسرائيل توفيرهما : وقف إطلاق النار وما يقرب من 1000 معتقل فلسطيني يتواجدون حاليًا في السجون الإسرائيلية. وأي اقتراح آخر لن يتحرك، لأن هذا هو ما تطالب به حماس للمختطفين".

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إن قتل حماس للرهائن الإسرائيليين الستة، وبعضهم على الأقل كان على قائمة المختطفين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، أدى إلى تعقيد المفاوضات المشحونة بالفعل بشأن وقف إطلاق النار، والتي ومن المقترح أن تتم بوساطة الولايات المتحدة والدول الشريكة، بحسب عضو بارز في إدارة بايدن: "هناك قائمة بالرهائن، وهي لدينا جميعا، وحماس لديها، وكانت مع جميع الأطراف، والآن أصبح هناك عدد أقل من الأسماء في القائمة، وهذا أمر مرعب". وأضاف المسؤول أن "حماس تهدد بإعدام المزيد من الرهائن. لذلك لا يمكننا أن نضيع في ما نتعامل معه هنا". وعثر الجيش الإسرائيلي على جثامين المختطفين أواخر الأسبوع الماضي في نفق مهجور في غزة.

وقال المسؤول: "إذا احتاجت إسرائيل إلى إجراء بعض التعديلات الإضافية بشأن أي قضية من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق، يكون معقولا ولا يعرض أمنها للخطر، فأعتقد أن بإمكانهم التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن هناك أيضا تنازلات. الذي يجب على حماس أن تقوم بها، "بدون اتفاق، لن يعود المختطفين، ولن تتوقف الحرب".