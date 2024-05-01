بلينكن: الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على الفور

زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء، حيث التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب لمناقشة الحرب المستمرة مع حماس.

خلال اللقاء، أكد بلينكن على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد بلينكن: "نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى الوطن، وتحقيقه الآن". "والسبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك هو حماس".

وشدد بلينكن على أنه لا ينبغي أن يكون هناك "تأخير ولا أعذار" لرفض الصفقة المقترحة، مشددا على أن وقت التحرك قد حان الآن. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للعودة الفورية للرهائن، داعيا إلى دعم المجتمع الدولي بالإجماع في هذا المسعى.

وأعلن بلينكن: "إننا نتطلع إلى العودة الفورية للرهائن والمختطفين؛ فهذه هي الأولوية القصوى للمجتمع الدولي، وينبغي أن تكون كذلك".

ومع تشديده بجهود إسرائيل للدفاع عن مواطنيها وتعزيز الاستقرار الإقليمي، سلط بلينكن الضوء أيضًا على الحاجة إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وشدد على أهمية تقديم المساعدة لأهالي غزة الذين يعانون بسبب الصراع.

وتابع بلينكن "في الوقت نفسه، حتى ونحن نعمل بتصميم لا هوادة فيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يعيد الرهائن إلى الوطن، علينا أيضًا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون في هذا الصراع".