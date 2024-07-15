الجيش الإسرائيلي: "العديد من الدبابات تضررت خلال الحرب - وحجمها لا يسمح بإجراء تدريبات"

في رد قدم اليوم (الاثنين) نيابة عن الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة العليا بشأن التماس بشأن خدمة النساء في الأدوار القتالية، تبين أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الدبابات التي تسمح له بتدريب المقاتلات عليها،على خلفية الحرب في غزة. ويزعم الجيش الإسرائيلي إنه على ضوء ذلك التدريبات على المدرعات ستؤجل عاما حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد أن تبين لقائد الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي عدم إمكانية إجراءها بموعدها "نظرا للوضع الأمني غير العادي وتداعيات الحرب".

وهكذا، رد الجيش الإسرائيلي على المحكمة العليا بأنه "فيما يتعلق بتجربة مناورة المدرعات ، رأى رئيس الأركان أنه في ضوء الوضع الأمني غير العادي وعواقب الحرب الكثيفة على نظام المدرعات، ووفقا لما سيتم تفصيله أدناه، لا يمكن إجراء تجربة مناورة المدرعات في الموعد المحدد، وسيتم تأجيلها لمدة عام - لشهر تشرين ثاني/نوفمبر 2025".

وكتب الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه "خلال الحرب، تضررت العديد من الدبابات، والتي تم تعطيلها في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع أن يتم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبًا. ما يعنيه ذلك هو أن كمية الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليست كافية سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة في نفس الوقت"..