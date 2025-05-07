شقيق مختطف إسرائيلي بغزة:"مستعدون لدفع ربع مليون شاقل لكل من يقدم معلومات عن شقيقي"

أعرب شقيق المختطف الإسرائيلي في غزة افينتان اور خلال لقاء مع قناة i24NEWS عن مخاوف وقلق العائلة على مصيره في القطاع " نعرف أنه في الأنفاق وسط القطاع ، لا نعرف كيف يمر عليه الوقت في الأنفاق.. كيف ينام؟ وكيف يأكل؟". وقال إن العائلة رصدت مبلغ ربع مليون شيقل لمن يدلي بمعلومات عن مصيره، كما عبر عن رغبته بإنهاء الحرب وأن يعيش الجميع بسلام ، وقال إنه "تؤلمه أيضا المشاهد القاسية التي يراها لأطفال غزة".شاهدوا اللقاء كامل

وفي اللقاء الذي أجراه معه الزميل أدهم حبيب الله قال موشيه اور "أنا هنا لأقول أن المختطفين أهم من أي شيء، نحن قلقون من أجل جميع المختطفين .. نريد عودة الجميع بأي ثمن ، كل ثمن يجب دفعه، الدولة التي فشلت في السابع من أكتوبر بشأن حماية شقيقي يجب عليها دفع كل ثمن لإعادته" وتابع "أرى أن الشارع الإسرائيلي معنا والجميع معنا وموحدون في نداء واحد يطالب بالإفراج عن جميع المختطفين، مهما كان الثمن

وتابع "نعلق آمالنا بجميع الأطراف ونعرف أنه في نهاية المطاف سنصل الى حل ونرى شقيقنا افينتان.. سأقول لك أكثر من هذا حتى لو كان لدينا أمل بالجميع ، لكننا لن ننتظرهم ، عائلتنا نشرت إعلانا وطلبنا خلاله من الغزيين معلومات عن شقيقي، وقمنا بجمع ربع مليون شيقل ومستعدون دفع هذا المبلغ مقابل أي معلومات عن شقيقي، نحن قلقون جدا، والدي قلق، وعرضنا شخصي ليس له علاقة بالسياسة والمنظومة الأمنية".

وعبر اور عن رغبته في نهاية الحرب وأن يعيش الجميع في سلام وقال :"رسالتي هي أن جميعنا يريد أن ينهي هذه المأساة ويتم دفع الثمن الذي يجب دفعه ، جميعنا تعب ، أيضا يحق للأطفال في غزة أن يعيشوا، أنا موجود بمواقع التلغرام التابعة لحماس وأرى مشاهد الفيديو، وهي ليست سهلة، وأنا لست سعيدا بما يحصل هناك، ولست فرحا حين يعاني الأطفال في غزة ، أريد أن يتم إعادة بناء البلدات في غزة مثل ما سيتم إعادة بناء البلدات في الجنوب وأن يعود المخطوفين وشقيقي، يجب وقف هذا كله، يجب العودة للحياة الطبيعية، المخطوفين يجب أن يعودوا وأهالي غزة يبنون بيوتهم ونبني مستقبلا أفضل"