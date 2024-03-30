مسؤولون أميركيون: "محادثات رفح قد تعقد الإثنين المقبل"

قال مسؤولون أمريكيون كبار لشبكة "سي إن إن" الليلة (السبت)، إن المحادثات بين الوفد الإسرائيلي وممثلي إدارة بايدن بشأن العمل العسكري المحتمل في رفح قد تعقد يوم الاثنين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الوفد الأمني بعدم المغادرة إلى واشنطن على خلفية إحجام الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد اقتراح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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أثار قرار نتنياهو عاصفة من الجدل على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة وقوبل كذلك في انتقادات من الداخل بيد أن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير هنأ نتنياهو على قراره وحضه على تنفيذ عملية برية في رفح أقرب وقت.

وبالرغم من التقارير حول انطلاق الوفد إلا أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق المحادثات بشكل رسمي بعد. كما تفيد التقارير أن مصر تستعد لاحتمال تنفيذ عملية إسرائيلية محدودة في رفح، فضلاً عن احتمال تدفق اللاجئين من غزة إلى أراضيها.

وقال الخبير في العلاقات الدولية هاني المصري في حديث لـ i24NEWS يوم السبت إن "مصر تستعد لكافة السيناريوهات بما في ذلك تدفق اللاجئين من غزة إلى الحدود المصرية بحال نفذت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة الحدودية التي تعتبر المعقل الأخير لكتائب حماس والملاذ الوحيد لنحو مليون ونصف لاجئ يسكنون الخيام منذ بدء الحرب في القطاع قبل أكثر من 5 شهور.

وأضاف الخبير أن مصر تؤمن منذ أسابيع الحدود المصرية مع تواتر التأكيدات الإسرائيلية بحتمية الهجوم على رفح، مشيرًا إلى أن "..الموقف شديد الحساسية ومصر تعي أن كافة السيناريوهات مطروحة كما أن مصر تنوع أدواتها لكنها في النهاية ستكون أمام اختبار صعب".