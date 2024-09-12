غالانت يكشف عن وثيقة كتبها قائد لواء خان يونس رافع سلامة عن حجم الذخيرة والمقاتلين الذين تبقوا لديهم

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، خلال زيارة لوحدة جمع الوثائق والغنائم التقنية في الجيش الإسرائيلي، في إحدى قواعد شعبة المخابرات وسط البلاد، عن رسالة كتبها قائد لواء خان يونس في حماس رافع سلامة الذي قتل في حزيران/يوليو الماضي. ووفقا للوثيقة التي استعرضها غالانت يصف سلامة الوضع الصعب الذي تعيشه منظمة حماس .

وقال غالانت "أريد أن أعرض عليكم هنا، من قاعدة استخبارات الجيش الإسرائيلي، رسالة تعكس ما يقوله كبار مسؤولي حماس عن وضعهم. هذه رسالة كتبها رافع سلامة، الذي اغتيل في شهر حزيران/يوليو، إلى الإخوة السنوار. ويصف الوضع: تم تدمير 70% من الأسلحة، وتدمير 95% من القذائف، وقتل أو جرح 50% من المسلحين، وفر عدد كبير منهم، وبقي مع 20% وفقا له.هذه أزمة حقيقية تمس حماس وتصل الى كبار القادة"..

Ariel Harmoni / Ministry of security

وأضاف: "إنه يستغيث بإلإخوة السنوار، لكنهم بالطبع لا يستطيعون إنقاذه. لماذا؟ لأننا مستمرون في الجهد الذي بدأ في أكتوبر ويستمر خطوة بخطوة، وخطوة بخطوة ويصل إلى جمع الكبار في حماس, كتب هذا إلى الإخوة السنوار، ولهم أيضًا سوف نصل”.

وكما ذكرنا، جاء في رسالة سلامة ما يلي: "إلى الإخوة السنوار الكرام، يرجى مراعاة ما يلي: نحن نحافظ على بما تبقى من المعدات والوسائل القتالية، حيث فقدنا 90-95% من قدرتنا الصاروخية. لقد فقدنا 60% من الأسلحة الشخصية فقدنا من الذخيرة المضادة للمدرعات المدفعية والقذائف على الأقل 70%-65% والأهم من ذلك أننا فقدنا ما لا يقل عن 50% من مجاهدينا، والآن بقي 25% منهم. أما الـ 25% الأخيرة فقد وصلوا إلى حالة لم يعد الناس فيها قادرين على تحملهم، فهم محطمون على المستوى النفسي أو الجسدي".