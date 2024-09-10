كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري مساء اليوم توثيقا للنفق الذي أخرج منه المختطفين الإسرائيليين الستة، بعد أن قتلوا من قبل عناصر حماس، قبل فترة قصيرة من وصول الجيش الإسرائيلي إليهم.

ويظهر التوثيق نفقا ضيقا وأغراض يبدو أنها للمختطفات ومعدات لعناصر حماس وغيرها، والتي تشير جميعها إلى ظروف قاسية وصعبة عاشها المختطفون في هذا النفق.

وقال هغاري في الفيديو التوثيقي من داخل النفق :"سنتعلم مما جرى هنا، لقد كانوا أبطالا وقتلوا بدم بارد من قبل مخربين يبنون الأنفاق تحت غرف الأطفال. سنلاحقهم وسنعرف بالضبط من هم، وسنصل لمن قتلهم، الطواقم هنا يجمعون الأدلة من موقع الحدث".

وتابع :"لم نعرف عن مكان المختطفين المحدد في النفق. لقد قتلوا قبل أن نصل إليهم" وتابع :"نحن نحقق بحدث تسريب أسمائهم قبل إنقاذهم، هذا الحدث خطير جدا ألحق ضررا بالعائلات وأمن القوات في الميدان". وقال هغاري خلال المؤتمر الصحافي :"يوجد المزيد من المختطفين الأحياء الذين يعيشون بمثل هذه الظروف".