الجيش الإسرائيلي يستهدف 5 صحفيين في خانيونس.. لترتفع حصيلة الصحفيين إلى 240 ضحية

"الهجوم الذي وُصف بأنه من أكثر الضربات دموية ضد الإعلاميين، أودى بحياة مراسلين ومصورين يعملون مع مؤسسات محلية ودولية"

وسام كبها
وسام كبها ■ مراسل قناة i24NEWS العربية
صحفي يحمل كاميرا ملطخة بالدماء تعود للمصورة الصحفية الفلسطينية مريم دقة، وهي صحفية عملت لحساب وكالة أسوشيتد برس منذ بداية الحرب وقتلت في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة، أثناء جنازتها في 25 أغسطس/آب 2025
صحفي يحمل كاميرا ملطخة بالدماء تعود للمصورة الصحفية الفلسطينية مريم دقة، وهي صحفية عملت لحساب وكالة أسوشيتد برس منذ بداية الحرب وقتلت في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة، أثناء جنازتها في 25 أغسطس/آب 2025AFP

دماء الصحفيين امتزجت الاثنين برائحة الركام والدمار في خان يونس. غارة إسرائيلية استهدفت مجمّع مستشفى ناصر، خطفت حياة خمسة من فرسان الكلمة والعدسة، بينهم صحفيات ومراسلون يعملون مع مؤسسات محلية ودولية.

الجيش الإسرائيلي يستهدف 5 صحفيين في خان يونس.. لترتفع حصيلة الصحفيين إلى 240 ضحية

في لحظة واحدة، تحوّلت مهمتهم في نقل الحقيقة إلى شهادة حيّة على وحشية الحرب. أسماء انضمّت إلى قائمة طويلة، تجاوزت مئتين وأربعين صحفياً وصحفية، قُتلوا منذ أكتوبر 2023، في الحرب التي تُسجَّل كالأكثر دموية ضد الصحافة في العالم.

الهجوم الذي وُصف بأنه من أكثر الضربات دموية ضد الإعلاميين، أودى بحياة مراسلين ومصورين يعملون مع مؤسسات محلية ودولية، من بينها قناة الجزيرة ووكالات أنباء عالمية.

وتُشير تقارير الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين إلى أنّ هذه الحرب تُعدّ الأخطر على الصحافة في العقود الأخيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا من الإعلاميين في غزة ما سُجّل في أي نزاع آخر حول العالم.

