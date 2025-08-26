الجيش الإسرائيلي يستهدف 5 صحفيين في خانيونس.. لترتفع حصيلة الصحفيين إلى 240 ضحية

قد يعجبك أيضًا -

دماء الصحفيين امتزجت الاثنين برائحة الركام والدمار في خان يونس. غارة إسرائيلية استهدفت مجمّع مستشفى ناصر، خطفت حياة خمسة من فرسان الكلمة والعدسة، بينهم صحفيات ومراسلون يعملون مع مؤسسات محلية ودولية.

في لحظة واحدة، تحوّلت مهمتهم في نقل الحقيقة إلى شهادة حيّة على وحشية الحرب. أسماء انضمّت إلى قائمة طويلة، تجاوزت مئتين وأربعين صحفياً وصحفية، قُتلوا منذ أكتوبر 2023، في الحرب التي تُسجَّل كالأكثر دموية ضد الصحافة في العالم.

الهجوم الذي وُصف بأنه من أكثر الضربات دموية ضد الإعلاميين، أودى بحياة مراسلين ومصورين يعملون مع مؤسسات محلية ودولية، من بينها قناة الجزيرة ووكالات أنباء عالمية.

وتُشير تقارير الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين إلى أنّ هذه الحرب تُعدّ الأخطر على الصحافة في العقود الأخيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا من الإعلاميين في غزة ما سُجّل في أي نزاع آخر حول العالم.