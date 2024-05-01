مراقب الدولة يطلق تحقيقًا في دور الجيش الإسرائيلي في إخفاق 7 أكتوبر

أطلق مراقب الدولة متانياهو إنجلمان تحقيقا في الإخفاقات المحيطة بالأحداث المأساوية التي تزامنت مع عيد "سمحات توراة" في السابع من أكتوبر.

ويركز هذا التحقيق بشكل مباشر على أداء قوات الجيش الإسرائيلي، مما يمثل خطوة هامة نحو الكشف عن المساءلة في أعقاب أخطر حادث مأساوي داهم البلاد.

وشدد إنجلمان في بيان رسمي على ضرورة إجراء هذه المراجعة، مشيراً إلى "واجبه العام والأخلاقي" في كشف الظروف التي أدت إلى المذبحة. ويسعى التحقيق، الذي يشمل المستويات السياسية والعسكرية والمدنية، إلى تسليط الضوء على الهفوات الخاصة بأجهزة النظام التي ساهمت في وقوع المأساة.

وفي حين أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي في السابق عن اعتراضه بشأن طبيعة التحقيق غير المسبوقة وتأثيرها المحتمل على العمليات الجارية في غزة، إلا أن إنجلمان ظل حازمًا في سعيه لتحقيق الشفافية والعدالة.

IDF Spokesperson

وفي رسائل موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجنرال هاليفي، أكد إنجلمان على الأهمية الحاسمة لتعاونهما الكامل مع تحقيق الدولة، وحث على الامتثال لفرق التحقيق والالتزام بالبروتوكولات القانونية. وإلى أن يتم نشر نتائج التحقيق، تنتظر الأمة الإجابات والمساءلة في أعقاب أحد أحلك أيامها.