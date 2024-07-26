الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في القتال جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل موطي رافي (37 عاما) من بلدة شاني، وهو مقاتل مشغل معدات ثقيلة من وحدة جفعاتي، قتل خلال القتال جنوب قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب الى 328 جنديا.

وسمح الليلة الماضية بنشر أن الرقيب نوعام دواك، 19 عاما من كريات موتسكين شمال إسرائيل، وهو مقاتل مدرع في الكتيبة التاسعة بتشكيلة"الآثار الحديدية" (401)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي نفس الحادثة التي قتل فيها الرقيب دواك، أصيب مقاتلان بجروح خطيرة وهو من مقاتلي المدرعات من الكتيبة التاسعة التابعة لتشكيلة 'عقفات برزل' (401). وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم. الحادث قيد التحقيق من قبل وزارة الأمن– وهناك شبهة بتسرب سموم.