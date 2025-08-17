إخلاء غزة والنشاط تحت الأرض: خطة عمل الجيش الإسرائيلي لاحتلال المدينة

قد يعجبك أيضًا -

خطة توسيع نطاق القتال في قطاع غزة: اجتمعت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية مساء اليوم (الأحد) لوضع خطة لاحتلال مدينة غزة. تتمثل المهمة الأولى في إجلاء حوالي مليون مدني من المدينة. ولهذا الغرض، يستعد الجيش الإسرائيلي لإحضار جميع الألوية النظامية، وفقًا لما ذكره المحلل العسكري يوسي يهوشوع في i24NEWS العبرية.

هذا يعني أنه سيتم تجنيد أكثر من مائة ألف جندي احتياط لاستكمال هيكلية الجيش الإسرائيلي المطلوبة. يوجد حاليًا حوالي 74 ألف جندي احتياطي، مما يعني ضرورة تجنيد عشرات الآلاف الآخرين.

سيُطلب من الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إجراء مناورة تحت الأرض في منطقة يُعرف بوجود مختطفين فيها. احتمال إطلاق سراح المختطفين أحياءً في عملية عسكرية ضئيل جدًا. لذلك، يُقدّر أنه لن يتم إطلاق سراح المختطفين إلا في إطار صفقة. السؤال المطروح هو: هل سيوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار إذا أُتيحت له فرصة إبرام صفقة مؤقتة؟ ليس من المؤكد أنه يحظى بالدعم اللازم على المستوى السياسي.

من المقرر أن يبدأ إخلاء مدينة غزة خلال الأسبوعين المقبلين، في حين يدور الحديث في الوقت نفسه عن العودة إلى المفاوضات. أرسلت حماس رسائل في الأيام الأخيرة تُعرب فيها عن اهتمامها بصفقة جزئية. في المقابل، يُصرّ كبار المسؤولين الإسرائيليين على رغبتهم في صفقة شاملة. ومع ذلك، إذا وُجدت صفقة حقيقية لنصف الرهائن، فمن غير المرجح أن ترفضها إسرائيل رسميًا.

أفاد عدد من المصادر للمراسل الدبلوماسي لقناتنا العبرية، عميحاي شتاين أن اهتمام كبار مسؤولي إدارة ترامب، ومن بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يتركز حالياً على المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وأنهم غير متفرغين لمتابعة ما يحدث لدينا. وإذا حصل تقدم في المحادثات مع الوسطاء، فمن المحتمل أن يعود ويتكوف للعمل في منطقتنا.