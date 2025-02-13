تغطية متواصلة|| تقرير: الوسطاء يعملون على تسريع الإفراج عن 6 رهائن أحياء في المرحلة الأولى
تحدثت حماس عن وجود تفاهمات حول إدخال الكرفانات، الخيم والمعدات الثقيلة • ديوان نتنياهو نفى التقرير • تقرير أمريكي: إسرائيل تدرس مهاجمة ايران
اليوم الـ496 للحرب: أفادت قناة الجزيرة القطرية الخميس أن الأزمة انتهت بعد توصل إسرائيل وحماس الى تفاهمات تتعق بالبنود الإنسانية والإفراج عن المختطفين، حماس أكدت التقرير ومكتب نتنياهو نفاه. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيزور إسرائيل نهاية الأسبوع، سيجتمع مع نتنياهو وسيهتم بموضوع المختطفين. تقرير في "وول ستريت جورنال" يقول إن إسرائيل تدرس تنفيذ هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية.
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تقرير: الوسطاء يعملون على تسريع إطلاق سراح 6 رهائن أحياء في المرحلة الأولى
يعمل الوسطاء بين إسرائيل وحماس، بناءً على طلب إسرائيل، على تسريع إطلاق سراح مختطفين ستة أحياء المشمولين في المرحلة أ من الصفقة والذين سيبقون في الأسر بعد الدفعة التالية يوم السبت - حيث من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين. جاء ذلك في "وول ستريت جورنال". وزعم تقرير يعتمد على مصادر بين الوسطاء أن إسرائيل طلبت أيضًا من الوسطاء إضافة مختطفين إضافيين إلى القائمة الأصلية المكونة من 33 مختطفًا من المرحلة الأولى، لكن الصحيفة أكدت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستلتزم بهذا الطلب.
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أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما للوضع الأمني في القيادة الجنوبية بمشاركة عدد كبير من القيادات الأمنية بينهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
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المسؤول الكبير في حماس إسماعيل رضوان: "ملتزمون ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وموعد إطلاق سراح المختطفين، مطالبين بإدخال المعدات الثقيلة والخيام والمعدات اللازمة التي تم الاتفاق عليها، وعلى الوسطاء الضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والوصول إلى الخطوات التالية".