تغطية متواصلة|| تقرير: الوسطاء يعملون على تسريع الإفراج عن 6 رهائن أحياء في المرحلة الأولى

تقرير: الوسطاء يعملون على تسريع إطلاق سراح 6 رهائن أحياء في المرحلة الأولى

يعمل الوسطاء بين إسرائيل وحماس، بناءً على طلب إسرائيل، على تسريع إطلاق سراح مختطفين ستة أحياء المشمولين في المرحلة أ من الصفقة والذين سيبقون في الأسر بعد الدفعة التالية يوم السبت - حيث من المتوقع إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين. جاء ذلك في "وول ستريت جورنال". وزعم تقرير يعتمد على مصادر بين الوسطاء أن إسرائيل طلبت أيضًا من الوسطاء إضافة مختطفين إضافيين إلى القائمة الأصلية المكونة من 33 مختطفًا من المرحلة الأولى، لكن الصحيفة أكدت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستلتزم بهذا الطلب.