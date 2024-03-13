الجيش الإسرائيلي يجبر غواصين تابعين لحماس على الفرار بعد محاولتهما عبور حدود المجال البحري

رصدت قوات الجيش الإسرائيلي غواصين ينتميان لحركة حماس على بعد ثلاثة كيلومترات داخل أراضي قطاع غزة، وفق النشر في هيئة البث الرسمية، الأربعاء. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد حركة شخصين وهما يرتديان معدات الغوص ويخالفان التعليمات الأمنية في المجال البحري شمال قطاع غزة.

وأفيد أن قوات البحرية كانت تتابعهما طوال الحادثة، وأطلقت عليهم أعيرة نارية عن بعد، عاد بعدها المشتبه بهما إلى المنطقة المسموح بها. خلال هذا الحدث، تم توجيه فرق الاحتياط للاستعداد ولم تصدر أي توجيهات لسكان زيكيم ونتيف هعسارا المتاخمة لشاطئ قطاع غزة.

تخوض إسرائيل حربا منذ ما يزيد عن 5 أشهر ضد حماس في قطاع غزة على إثر هجوم مشترك ومباغت لكتائب القسام على البلدات الحدودية في غلاف غزة وهو ما اعتبر أخطر هجوم على إسرائيل منذ إقامتها حيث قتل في يوم واحد نحو 1200 إسرائيلي وتم اقتياد نحو 240 إسرائيليا بعضهم عائلات بأكملها. وإلى جانب حرب مستعرة تفاوض إسرائيل عبر وسطاء من أجل إطلاق سراح الأسرى.

أحبط مقاتلو دوفدفان، بتوجيهات استخباراتية من الشاباك، أمس الثلاثاء، عملية انتحارية وسط تل أبيب، في أول أيام شهر رمضان، حيث انطلق المنفذ من قرية زيتا قرب طولكرم.

وسمحت الشرطة أمس أيضًا بنشر بيانات حول إحباط عمليات أمنية في منطقة القدس قبل شهر رمضان. ووفقا لبيانات الشرطة، منذ بداية العام، فقد "تم إحباط 12 هجوما إرهابيا في منطقة القدس بفضل اعتقال المشتبه بهم. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم إحباط 38 هجوما إرهابيا في قطاع القدس، معظمها بناء على معلومات استخباراتية أو تقارير تلقتها الشرطة. كما أنه منذ بداية الحرب وحتى شهر رمضان، تم تقديم حوالي 100 لائحة اتهام".