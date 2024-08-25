تقرير: التواصل مع السنوار أصبح أكثر صعوبة، ويتم استثمار "موارد هائلة" للعثور عليه

نيويورك تايمز أفادت أن السنوار توقف عن استخدام الوسائل الإلكترونية ولم يتم رصده من قبل أي شبكة استخبارات غربية. كما أفادت تقارير أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل برادار يلتقط ترددات تحت الأرض

i24NEWS
i24NEWS
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قائد حماس في غزة يحيى السنوار
قائد حماس في غزة يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن زعيم حماس يحيى السنوار توقف عن التواصل عبر الوسائل الإلكترونية ولم يتم رصده بعد من قبل أي شبكة استخبارات غربية. وبحسب التقرير، تعتقد المصادر نفسها أنه لا يزال على اتصال مع كبار مسؤولي حماس.

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ومن خلال المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأمريكية مع أكثر من 25 من كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، أفيد أن البلدين "استثمرا موارد هائلة" في محاولة العثور على السنوار.

وورد أيضًا أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل مقر الشاباك، وكلفت وكالات التجسس الأمريكية برصد اتصالات السنوار. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل أيضًا برادار يستقبل ترددات تخترق تحت الأرض للمساعدة في ملاحقته وغيره من كبار أعضاء تنظيم حماس.

AP Photo/Ashraf Amra, Pool
يحيى السنوار القيادي في حماسAP Photo/Ashraf Amra, Pool

وقال دبلوماسيون مشاركون في المفاوضات في التقرير الصحفي أن ممثلي حماس يصرون على أنهم بحاجة إلى إجابة السنوار قبل اتخاذ قرارات مهمة في المحادثات.

بل ويقال إنه مع مرور الأيام، يصبح التواصل مع السنوار أكثر صعوبة. وكان يرد على الرسائل في غضون أيام قليلة، لكن المصادر قالت إن الحصول على رد منه استغرق وقتاً أطول بكثير في الأشهر الأخيرة، وأن بعض نوابه شاركوا أحياناً في تلك المناقشات بدلاً منه.

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