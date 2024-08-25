تقرير: التواصل مع السنوار أصبح أكثر صعوبة، ويتم استثمار "موارد هائلة" للعثور عليه

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن زعيم حماس يحيى السنوار توقف عن التواصل عبر الوسائل الإلكترونية ولم يتم رصده بعد من قبل أي شبكة استخبارات غربية. وبحسب التقرير، تعتقد المصادر نفسها أنه لا يزال على اتصال مع كبار مسؤولي حماس.

ومن خلال المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأمريكية مع أكثر من 25 من كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، أفيد أن البلدين "استثمرا موارد هائلة" في محاولة العثور على السنوار.

وورد أيضًا أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل مقر الشاباك، وكلفت وكالات التجسس الأمريكية برصد اتصالات السنوار. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل أيضًا برادار يستقبل ترددات تخترق تحت الأرض للمساعدة في ملاحقته وغيره من كبار أعضاء تنظيم حماس.

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وقال دبلوماسيون مشاركون في المفاوضات في التقرير الصحفي أن ممثلي حماس يصرون على أنهم بحاجة إلى إجابة السنوار قبل اتخاذ قرارات مهمة في المحادثات.

بل ويقال إنه مع مرور الأيام، يصبح التواصل مع السنوار أكثر صعوبة. وكان يرد على الرسائل في غضون أيام قليلة، لكن المصادر قالت إن الحصول على رد منه استغرق وقتاً أطول بكثير في الأشهر الأخيرة، وأن بعض نوابه شاركوا أحياناً في تلك المناقشات بدلاً منه.