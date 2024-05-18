عودة جثمان رون بنيامين إلى إسرائيل بعد اختطافه في 7 أكتوبر

أعلنت مقرات أهالي المختطفين أن جثمان رون بنيامين، الذي اختطف في 7 أكتوبر الجاري، قد أعيد إلى إسرائيل. وأشار البيان إلى أن "عودة جثمانه إلى إسرائيل هي مهمة مقدسة تسمح لعائلته بمنحه الراحة الأبدية في أرض إسرائيل". وأكد البيان أن "128 مختطفًا لا يزالون ينتظرون إنقاذهم وإعادتهم إلى إسرائيل منذ 225 يومًا وليلة طويلة.

أكد مقر العائلات أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تركز على المهمة الوحيدة المهمة، وهي إخراج فرق التفاوض هذا المساء، والكفاح من أجل عودتهم إلى ديارهم - أحياءً لإعادة التأهيل، والقتلى لدفنهم بكرامة، كما كان ممكناً لرون بنيامين الليلة.

كان بنيامين، البالغ من العمر 53 عامًا وقت وفاته، متزوجًا من أييليت ووالدًا لشاي وجيل. وقال مقر العائلات إنه "كان رب عائلة، يحب ركوب الدراجات وكان يخرج كل يوم سبت لركوب الدراجة، كما حدث في بلاك سبت عندما تم اختطافه من منطقة كيبوتس باري بينما كان في رحلة بالدراجة. لقد أحب رون السفر في إسرائيل والعالم وأحب الموسيقى.