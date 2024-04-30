مصدر أمني لـ i24NEWS: "تم الانتهاء من بناء الرصيف البحري، والشحنة الأولى ستصل بالفعل يوم السبت"

كشف مصدر أمني اليوم (الثلاثاء) أن "انتهت بناء الميناء البحري في غزة"، وأن "الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية ستصل بالفعل في السبت القادم".

ويشار إلى القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي (سنتكوم) نشرت خلال الليل الصور الأولى لأعمال بناء مرفأ عائم في البحر المتوسط. كما هو معروف، هذه تقدم كبير في الجهود لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة. من المتوقع أن يدعم المرفأ الإنساني والمنظمات الشريكة الإنسانية، وسيعمل كمركز حيوي لاستقبال ونقل الإمدادات الحيوية لسكان غزة.

مع ذلك ، قفزت التكلفة المقدرة لبناء الرصيف البحري إلى 320 مليون دولار، وفقًا لمصدر أمني أمريكي ولمصدر مطلع على الموضوع. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة ويبرز الاستثمار المالي الكبير المطلوب للمشروع.

السناتور روجر ويكر، العضو الجمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكيين والتي يرأسها الديمقراطيون، عبر عن "القلق من التكلفة المتزايدة". أكد أن تكاليف المشروع ارتفعت، ووصفه بأنه "مجهود خطير مع منفعة هامشية"، ستثقل كاهل الدافعين للضرائب الأمريكيين.

القرار بإنشاء الممر يأتي في الوقت الذي يطالب فيه جهات العون بتحسين الوصول إلى تقديم المساعدات لغزة، خاصة في ظل الخوف من الجوع في شمال القطاع. من خلال إنشاء مسار بحري لنقل المساعدات بالإضافة إلى المسارات البرية القائمة، تسعى الحكومة الأمريكية للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة في المنطقة.

أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في الشهر الماضي، خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس، أنه "أمر الجيش بإقامة جسر جوي في سواحل قطاع غزة، يتمكن من نقل مساعدات أكبر". وأضاف بايدن أن "أي حذاء جندي لن يكون على الأرض، الجسر الجوي المؤقت سيتيح لكمية ضخمة من المساعدات الدخول إلى غزة كل يوم".

بدأت معدات بناء الميناء تصل في أقل من أسبوع بعد إعلان بايدن، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة حوالي شهرين. الحكومة الأمريكية تخطط لتقديم حوالي 2 مليون وجبة غذائية يومية لـ 2.3 مليون من سكان قطاع غزة.