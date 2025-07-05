التغطية متواصلة| إسرائيل تؤكد استلام رد حماس على مقترح صفقة الرهائن، ومفاوضات بالدوحة على آلية تنفيذ اتفاق وقف النار
مصدران مطلعان "بناء على التفاهمات عبر الوسطاء، من المفترض أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة فور موافقة الطرفين على المقترح" وتوقع أن "تكون المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح".
قد يعجبك أيضًا -
أوضح مصدران مطلعان على سير مفاوضات الهدنة أن "الاتصالات مع الوسطاء تتواصل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وموعد لبدء المفاوضات وإعلان دخول الهدنة وتنفيذ الاتفاق"، واشارا إلأى أن"إطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل".
وأكد أحد المصدرين، على أنه "بناء على التفاهمات عبر الوسطاء، من المفترض أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة فور موافقة الطرفين على المقترح" وتوقع أن "تكون المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
لندن: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بزيارة الوزير لامي إلى دمشق لأول مرة منذ 14 عاما
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع لامي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
العراق: حدودنا مع سوريا مستقرة أمنياً وتخضع لتحصينات كبيرة
أكدت قيادة الحدود العراقية، اليوم السبت، أن الحدود العراقية - السورية تشهد استقراراً أمنياً وتخضع لتحصينات كبيرة.
الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في دمشق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
الحكومة البريطانية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد انقطاع دام لـ14 عاما
غزة: إصابة أمريكيين في هجوم بقنبلة يدوية في رفح
أفادت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) بوقوع هجوم صباح السبت على مركز لتوزيع المساعدات في رفح، جنوب قطاع غزة، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. وفي نهاية توزيع المساعدات الغذائية، وبينما كان المدنيون لا يزالون متواجدين، ألقى إرهابيون قنبلتين يدويتين على الموقع. وأدى انفجار إحداهما إلى إصابة عاملي إغاثة أمريكيين، تم إجلاؤهما إلى مكان آمن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي لتلقي العلاج الطبي. ويدين الجيش الإسرائيلي أعمال الحركات المسلحة في غزة لتخريب العمليات الإنسانية، متهمًا إياها بـ"إلحاق الأذى المتعمد والخبيث" بالسكان المدنيين. ويأتي هذا الحادث في ظل أزمة إنسانية حادة، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منظمات الإغاثة في المنطقة.
إسرائيل: بنيامين نتنياهو يقيل المتحدث باسمه عمر دوستري قبل زيارته للولايات المتحدة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل بطائرة مسيرة عنصرا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في قرية عيناتا بجنوب لبنان
مستشار للمرشد الإيراني يطالب الولايات المتحدة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت النووية
قيادة الحدود العراقية تنفي أنباء قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين
إيران تُدين الضربات الأمريكية على مواقعها النووية
أدان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، "العدوان العسكري غير القانوني" للولايات المتحدة، والذي ألحق "أضرارًا جسيمة" بالمنشآت النووية الإيرانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيران بالعربية". وطالب بتعويضات عن الأضرار، مُدينًا بشدة هذه الهجمات.
جدعون ساعر يدين الهجمات المعادية للسامية في ملبورن
أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة، اليوم السبت، "الهجمات المعادية للسامية الشنيعة"التي وقعت مساء الجمعة في ملبورن، بما في ذلك إحراق كنيس الجالية اليهودية في شرق المدينة، والعنف الذي استهدف مطعم ميزنون الإسرائيلي".
وقال: "تقف إسرائيل بحزم إلى جانب الجالية اليهودية الأسترالية"، منددًا بتصاعد الأعمال المعادية للسامية في أستراليا. وأكد على ضرورة تكثيف الحكومة الأسترالية جهودها لمكافحة هذا "الداء السام". وتُعد هذه الحوادث، التي صدمت الجالية، جزءًا من موجة معاداة السامية المقلقة في البلاد.
تقارير: التعديلات اللبنانية ستنص على تنفيذ مرحلي لتسليم السلاح بما يضمن إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها
تقرير: حكومة نتنايهو ستجري مباحثات مطوّلة بشأن مصير الحرب والمفاوضات مساء اليوم السبت
أكد تقارير إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستجري مناقشات مكثفة السبت والأحد، حول رد حركة حماس الأخير، وذلك وسط ترقب كبير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سيقوم الرئيس الأميركي بإعلانه شخصياً.
مصادر سياسية لبنانية : اللجنة المعنية ببحث موقف لبنان من ورقة الموفد الأميركي ستجتمع اليوم لبحث الملاحظات الاخيرة على أن يكون الرد جاهزا الإثنين الوشيك