التغطية متواصلة| إسرائيل تؤكد استلام رد حماس على مقترح صفقة الرهائن، ومفاوضات بالدوحة على آلية تنفيذ اتفاق وقف النار

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أوضح مصدران مطلعان على سير مفاوضات الهدنة أن "الاتصالات مع الوسطاء تتواصل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وموعد لبدء المفاوضات وإعلان دخول الهدنة وتنفيذ الاتفاق"، واشارا إلأى أن"إطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل".

وأكد أحد المصدرين، على أنه "بناء على التفاهمات عبر الوسطاء، من المفترض أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة فور موافقة الطرفين على المقترح" وتوقع أن "تكون المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح".

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