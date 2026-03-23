ترامب يكشف عن مفاوضات “إيجابية” مع إيران ويأمر بتجميد ضربات منشآت الطاقة مؤقتًا|تحديثات
عمليات الإطلاق جاءت بعد ليلة هادئة نسبيًا تقرير: سلسلة هجمات على أهداف قريبة من مضيق هرمز • جميع التحديثات
حرب ايران وإسرائيل اليوم الرابع والعشرون: صواريخ أُطلقت من إيران صباح اليوم (الاثنين) نحو شمال إسرائيل، ولم يُبلَّغ عن إصابات، وسقوط شظية في صفد. في إيران يُبلغون عن سلسلة هجمات على أهداف قريبة من مضيق هرمز. وفي وقت سابق من الليل – تم تفعيل صفارات الإنذار في وسط وجنوب البلاد بسبب إطلاقات من إيران. لحقت أضرار بالممتلكات وأصيب ثلاثة أشخاص أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية.
ترامب يكشف عن مفاوضات "إيجابية" مع إيران ويأمر بتجميد ضربات منشآت الطاقة مؤقتًا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تجريان خلال اليومين الماضيين محادثات وصفها بـ"الجيدة والمثمرة" بهدف بحث سبل إنهاء العمليات القتالية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح ترامب أن هذه المحادثات تتسم بطابع "عميق ومفصل وبنّاء"، مشيرًا إلى أنها ستتواصل خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أنه وجّه بتأجيل أي ضربات محتملة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمدة خمسة أيام، رهنًا بنتائج هذه المفاوضات.
انقطاعات واسعة للكهرباء في طهران بعد ضربات جوية جديدة
أفادت تقارير نقلًا عن نيويورك تايمز بحدوث انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في أجزاء متعددة من العاصمة طهران، وذلك عقب سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مناطق محيطة بالمدينة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الانقطاعات أثّرت على عدة أحياء، وسط مؤشرات على احتمال تضرر بعض البنى التحتية الحيوية نتيجة هذه التطورات. ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول حجم الأضرار أو الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الضربات.
واشنطن تحذر رعاياها حول العالم: تهديدات محتملة من جماعات موالية لإيران
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا عالميًا لمواطنيها المقيمين أو المسافرين خارج الولايات المتحدة، دعتهم فيه إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالوضع مع إيران.
وجاء في التحذير أن التنبيه يركّز بشكل خاص على الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن جماعات داعمة لإيران قد تحاول استهداف مصالح أمريكية في أي مكان حول العالم.
كما شددت الوزارة على ضرورة متابعة الإرشادات الأمنية المحلية وتجنب المناطق التي قد تشهد توترات أو تجمعات غير مستقرة، في ظل مخاوف من امتداد تأثير الصراع إلى خارج نطاقه الجغرافي المباشر.
الصين وروسيا ترفضان إغلاق مضيق هرمز وتدعوان لوقف التصعيد العسكري
أعربت كل من الصين وروسيا عن رفضهما لأي خطوات قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران.
ودعت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة والعودة إلى مسار المفاوضات، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار الممرات البحرية الحيوية.
من جانبها، شددت موسكو على معارضتها لأي “حصار” لمضيق هرمز، مع الإشارة إلى ضرورة تقييم التطورات في سياقها الإقليمي الأوسع، محذّرة من تداعيات أي تصعيد إضافي على الأمن الدولي وأسواق الطاقة.
تقارير أمريكية: غموض حول وضع مجتبى خامنئي وسط تزايد نفوذ مؤسسات أمنية في إيران
نقلت تقارير إعلامية، استنادًا إلى مصادر أمنية، أن مجتبى خامنئي قد يكون مصابًا ومعزولًا ولا يرد على الاتصالات، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن قيادات من الحرس الثوري تعزز نفوذها داخل إيران.
وبحسب ما أوردته مصادر تحدثت إلى واشنطن بوست، فإن هناك حالة من الغموض بشأن وضعه، بالتزامن مع تحركات داخلية تهدف إلى تثبيت السيطرة على مفاصل الحكم. كما أشارت التقديرات إلى أن مؤسسات أمنية وعسكرية باتت تلعب دورًا أكبر في إدارة الشأن الداخلي خلال الفترة الأخيرة.
صواريخ من إيران تضرب جنوب ووسط إسرائيل دون إنذار مسبق
قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران ستهاجم المدنيين مع تراجع قدراتها
الحرس الثوري: سنرد بقوة مماثلة على أي استهداف لمنشآت الطاقة
تحذير أمريكي عالمي: مخاطر استهداف مصالح واشنطن على خلفية الحرب مع إيران
دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى توخي أقصى درجات الحذر ورفع مستوى اليقظة الأمنية، في ظل التصعيد المرتبط بالحرب مع إيران.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جماعات مرتبطة بإيران قد تحاول تنفيذ هجمات تستهدف مصالح أو مواطنين أمريكيين في الخارج، ما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية إضافية، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات أمنية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، واحتمال انتقالها إلى ساحات أخرى خارج نطاق العمليات المباشرة، بما يشمل استهداف مصالح أمريكية في عدة دول.
كما شددت السلطات الأمريكية على أهمية متابعة الإرشادات الأمنية المحلية، والتواصل مع السفارات والقنصليات عند الحاجة، في ظل بيئة أمنية توصف بأنها متقلبة وسريعة التغير.
https://x.com/i/web/status/2035776595642757436
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .