واشنطن تحذر رعاياها حول العالم: تهديدات محتملة من جماعات موالية لإيران

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا عالميًا لمواطنيها المقيمين أو المسافرين خارج الولايات المتحدة، دعتهم فيه إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالوضع مع إيران.

وجاء في التحذير أن التنبيه يركّز بشكل خاص على الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن جماعات داعمة لإيران قد تحاول استهداف مصالح أمريكية في أي مكان حول العالم.

كما شددت الوزارة على ضرورة متابعة الإرشادات الأمنية المحلية وتجنب المناطق التي قد تشهد توترات أو تجمعات غير مستقرة، في ظل مخاوف من امتداد تأثير الصراع إلى خارج نطاقه الجغرافي المباشر.