التغطية متواصلة| تقرير: مقتل قائد كبير في حماس في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وعمال مصريون يبحثون عن جثث رهائن شمال النصيرات في قطاع غزة يوم السبت 22/11/2025
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وعمال مصريون يبحثون عن جثث رهائن شمال النصيرات في قطاع غزة يوم السبت 22/11/2025

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، إن "هناك جهد حقيقي وصعوبة حقيقية في إعادة الجثامين" فيما اتهمت مصادر إسرائيلية أخرى حماس بالتراجع عن إعادة الرفات الأسرى، ورغم ذلك، أجمع الطرفان على أن عمليات البحث عن تلك الجثث تحديداً معقدة وصعبة.

وفي السياق ستؤنفت أعمال البحث عن جثة إسرائيلي آخر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى رفات ثالثة. في حين انقسمت الآراء في إسرائيل حول جدية حركة حماس في حل هذا الملف، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"

 أكدت حماس أكثر من مرة أن البحث عن الرفات مسألة معقدة، وتتطلب وقتاً لاسيما وسط الدمار والركام الهائل في القطاع الفلسطيني.

