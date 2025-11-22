التغطية متواصلة| تقرير: مقتل قائد كبير في حماس في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، إن "هناك جهد حقيقي وصعوبة حقيقية في إعادة الجثامين" فيما اتهمت مصادر إسرائيلية أخرى حماس بالتراجع عن إعادة الرفات الأسرى، ورغم ذلك، أجمع الطرفان على أن عمليات البحث عن تلك الجثث تحديداً معقدة وصعبة.

وفي السياق ستؤنفت أعمال البحث عن جثة إسرائيلي آخر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى رفات ثالثة. في حين انقسمت الآراء في إسرائيل حول جدية حركة حماس في حل هذا الملف، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"