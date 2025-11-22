التغطية متواصلة| تقرير: مقتل قائد كبير في حماس في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة
وفي السياق ستؤنفت أعمال البحث عن جثة إسرائيلي آخر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى رفات ثالثة. في حين انقسمت الآراء في إسرائيل حول جدية حركة حماس في حل هذا الملف.
قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، إن "هناك جهد حقيقي وصعوبة حقيقية في إعادة الجثامين" فيما اتهمت مصادر إسرائيلية أخرى حماس بالتراجع عن إعادة الرفات الأسرى، ورغم ذلك، أجمع الطرفان على أن عمليات البحث عن تلك الجثث تحديداً معقدة وصعبة.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نحو 250 غارة بأنحاء غزة لإحباط البنى التحتية لحماس هذا الشهر
أكدت حماس أكثر من مرة أن البحث عن الرفات مسألة معقدة، وتتطلب وقتاً لاسيما وسط الدمار والركام الهائل في القطاع الفلسطيني.