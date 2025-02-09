"مصاب ويعاني من الجوع||الحصول على "إشارة حياة" لمختطف إسرائيلي في غزة

أعلنت عائلة المختطف الإسرائيلي ألون أهيل، مساء اليوم (الأحد)، أنها تلقت رسالة من ألون الذي تحتجزه حركة حماس منذ 492 يوما. وبحسب العائلة، فقد أصيب في عينيه وهو محتجز في ظروف أسر قاسية للغاية مع نقص حاد في الطعام. وآهيل ليس ضمن المرحلة الحالية من صفقة المختطفين، بل في المرحلة الثانية.

وقالت العائلة: "لقد أُبلغنا اليوم أن ألون محتجز منذ يوم اختطافه في أنفاق غزة مع المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا. نحن سعداء ومتحمسون لمعرفة أنه على قيد الحياة، لكنه أيضًا منهار ومصدوم من الحالة الجسدية والعقلية التي يعيشها والتنكيل الذي تعرض له مع باقي المختطفين". "لقد نجا ألون من الجحيم حتى الآن، لكن ليس لديه وقت. يجب ألا يتأخر إطلاق سراح المختطفين، جميعهم إنسانيون".

ووفقا لبيان مقر عائلات المختطفين أنه منذ اختطاف الون يتم إبقاءه تحت الأرض بدون أن يرى ضوء الشمس أو الحصول على شروط إنسانية أساسية.

وذكرت عائلته الى ستحتفل اليوم بيوم ميلاده في ساحة المختطفين "غدا سنحتفل بعيد ميلاده الـ24 وهو في أسر حماس. نطالب رئيس الحكومة، الكابينيت وحكومة إسرائيل – الوقت ينفذ. يجب أن تدفعوا المرحلة الثانية من الصفقة وإعادة جميع المختطفين". ويشار الى أن الون من بلدة "لابون" في الجليل، تم اختطافه من كيبوتس برعيم في السابع من أكتوبر.