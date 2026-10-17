كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سعودية ويمنية، أن "إيران تقدم دعمًا استخباراتيًا وعسكريًا لجماعة الحوثيين في اليمن، ساعدها على تنفيذ هجمات أكثر تطورًا ضد السعودية".

وبحسب تقرير، "يشمل الدعم الإيراني المساعدة في تحديد الأهداف، وتوجيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية والإرشاد التكتيكي، في تطورات قالت إنها عززت القدرات القتالية للحوثيين ووسعت نطاق تهديداتهم الإقليمية.

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