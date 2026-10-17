التغطية متواصلة| مسؤولون أوروبيون: "إيران تدعم جماعة الحوثي بالمسيّرات والصواريخ والرادارات"
"يشمل الدعم الإيراني المساعدة في تحديد الأهداف، وتوجيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية والإرشاد التكتيكي، في تطورات قالت إنها عززت القدرات القتالية
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سعودية ويمنية، أن "إيران تقدم دعمًا استخباراتيًا وعسكريًا لجماعة الحوثيين في اليمن، ساعدها على تنفيذ هجمات أكثر تطورًا ضد السعودية".
وبحسب تقرير، "يشمل الدعم الإيراني المساعدة في تحديد الأهداف، وتوجيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية والإرشاد التكتيكي، في تطورات قالت إنها عززت القدرات القتالية للحوثيين ووسعت نطاق تهديداتهم الإقليمية.
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تقرير: مستوطنون ملثمون يهاجمون -على ما يبدو- دبلوماسيين أوروبيين وفلسطينيين في الضفة الغربية
تقرير: الطيران الحربي يستهدف تحشيدات وآليات لجماعة الحوثي بجبهة الشقب في تعز
بعد طلب السيسي تفويضاً لدعم السعودية: جلسة طارئة للبرلمان المصري غدا الأحد
يعقد البرلمان المصري جلسة طارئة، الأحد، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب تصريحاته التي طلب فيها تفويضاً من البرلمان المصري، بشأن اتخاذ إجراءات للدفاع عن السعودية، "إذا طلبت المملكة ذلك". وأبلغ الأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع أعضاء المجلس في رسالة اطلعت عليها "الشرق"، بأنه "عملاً بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وفي ضوء طلب السيد رئيس الجمهورية، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس الساعةالواحدة ظهر الأحد 18 أكتـوبر 2026".
إسرائيليون ملثمون يهاجمون دبلوماسيين أوروبيين شاركوا في قطف الزيتون في بنيامين
محافظ عدن: نعمل على استيعاب النازحين من مناطق النزاع بدعم من السعودية
إصابة شخصين في مواجهة بين إسرائيليين وفلسطينيين قرب "كدوميم" في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً في الواقعة
من المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي وجوده في الضفة الغربية في ظل أعمال العنف المصاحبة لموسم قطف الزيتون الفلسطيني.
وول ستريت جورنال عن خبراء أمميين: الحوثيون أنشأوا غرف عمليات مشتركة في لبنان والعراق
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سعودية ويمنية، أن إيران تقدم دعمًا استخباراتيًا وعسكريًا لجماعة الحوثيين في اليمن، ساعدها، بحسب التقرير، على تنفيذ هجمات أكثر تطورًا ضد السعودية. وبحسب تقرير الصحيفة، يشمل الدعم الإيراني المساعدة في تحديد الأهداف، وتوجيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية والإرشاد التكتيكي، في تطورات قالت إنها عززت القدرات القتالية للحوثيين ووسعت نطاق تهديداتهم الإقليمية.
مسؤولون أوروبيون لـ WSJ: إيران لجأت لشحن أسلحة للحوثيين عبر غواصات صغيرة
الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على عدن ومأرب
أدانت جامعة الدول العربية هجمات الحوثيين على قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، ومطار عدن الدولي، والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين. وأكدت الجامعة في بيان أن "هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشددة على أن "استمرار استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية يعكس إصراراً على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن اليمن واستقراره، ويقوض الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية".
البرلمان المصري يعقد جلسة عامة غدا عقب طلب السيسي تفويضا بالدفاع عن السعودية إذا طلبت ذلك
مجلس النواب المصري يعقد جلسة عامة غدا بعد طلب السيسي تفويضا لدعم السعودية
آيزنكوت يرد على ليبرمان قائلاً: "بعد الثمن الباهظ الذي دفعناه، لن يغفر شعب إسرائيل للسياسيين الذين لا يرتقون إلى مستوى المسؤولية، طمعاً في المنصب ومصالح شخصية، ويعرقلون استبدال حكومة 7 أكتوبر. أنا، كما أثبت طوال حياتي، جدير بالثقة" .