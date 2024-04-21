الإعلان عن وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء هجوم المسيرة في عرب العرامشة الأسبوع الماضي

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر هذا المساء (الأحد) أن الرائد "دور زيمل"، 27 عامًا، نائب قائد الكتيبة في سرية 8103 التابعة للواء "عتصيوني (6)"، توفى متأثرا بجروحه بعد إصابته بجروح خطيرة الأسبوع الماضي نتيجة قصف لحزب الله باتجاه عرب العرامشة.هذا قررت عائلته التبرع بأعضائه للمرضى الذين ينتظرون زراعة الأعضاء.

وأعلن المركز الطبي "الجليل" أنه بمجرد وصوله إلى قسم العناية المركزة، بذلت الفرق الطبية جهودا للحفاظ على حياته حتى اضطروا إلى الإعلان عن وفاته.

مدير القسم، الدكتور أورييل ترتمبرغ: "المصاب الذي كان مرتبطا بأجهزة التنفس، عانى من إصابة شديدة في الرأس، وتم تشخيص إصابة في الدماغ من البداية. بعد التحقق والتشخيص كما هو متبع دائما، اجتمعت لجنة اضطرت لتحديد وفاة الدماغ. نشارك في حزن العائلة ونعانقهم في ساعاتهم الصعبة".

أُعلن المركز الطبي للجليل، أنه حتى الآن يتلقى العلاج جنديين مصابين من الحادث في عرب العرامشة: رجل يبلغ من العمر 51 عامًا يرقد في قسم جراحة المخ والأعصاب، وتوصف حالته من متوسطة إلى خطيرة (عند وصوله تلقى في قسم العناية المركزة في حالة خطيرة, خضع لجراحة طبية عصبية ومن ثم تم فصله من أجهزة التنفس)، ورجل آخره عمره 29 سنة توصف حالته بالمتوسطة.

وذكر البيان أن باقي الجرحى من الحدث في عرب العرامشة سرحوا من المستسفى أو انتقلوا للعلاج في مستشفيات أخرى..