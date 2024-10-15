تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي اعترض بنجاح مسيرة كانت بطريقها من الشرق
قائد القيادة الشمالية: "سنبعد حزب الله عن الحدود" • غالانت: "نحن متفقون على الهجوم على إيران" • سقوط قذيفة في ساحة أحد المباني في الكرايوت، دون وقوع إصابات
اليوم الـ 375 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) اغتيال المسؤول في حزب الله عن إطلاق الطائرات بدون طيار إلى داخل إسرائيل. تم تنفيذ حوالي 22 عملية إطلاق خلال النهار باتجاه شمال إسرائيل حتى قيسارية- ورصد موقع تحطم الطائرة في كريات بياليك دون وقوع إصابات. في الوقت نفسه، زعم لبنان أنه تم تنفيذ سلسلة من الهجمات في شمال شرق البلاد.
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اعترضت القوات الجوية طائرة بدون طيار كانت متجهة إلى أراضي البلاد من الشرق
قائد الجيش الإسرائيلي خلال تقييمه للوضع في تقييمه للوضع: "حزب الله يخفي القتلى وهذا يدل على أنه في محنة"
زار رئيس الدولة يتسحاق (بوجي) هرتسوغ حيفا والكريوت اليوم: "سمعت خطاب نعيم قاسم اليوم - إنه مخطئ تمامًا مثل أسلافه. أعتقد أن يومه سيأتي. إنه ليس مخطئًا فقط في الازدراء الذي يعامل به دولة إسرائيل ومواطنيها، وينسى، أو يحاول أن ينسى، الحقيقة المرة - هو وأصدقاؤه جلبوا الكارثة إلى لبنان"
قوة من اللواء 13 من لواء غولاني تعتقل ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
المسؤول الكبير في حماس أسامة حمدان: "إن تصاعد الجرائم في شمال قطاع غزة يأتي على خلفية التقارير والمقالات التي تتحدث عن أن حكومة الاحتلال مقبلة على بدء مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية، في إطار ما تسمى "خطة الجنرالات" والتي تهدف إلى عزل شمال قطاع غزة وتهجير سكانه"
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم أنها ستزور لبنان: "في الأيام الأخيرة، ولأول مرة منذ عام من العمليات العسكرية الإسرائيلية، تضررت مواقع الوحدة العسكرية الإيطالية المكلفة بمهمة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة على يد الجيش الإسرائيلي".
وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن 2350 قتيلا و10906 مصابا منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على البلاد
هانز جرونبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في جلسة مجلس الأمن: "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط مستمر في التصاعد وهناك خطر أن يخرج عن السيطرة"
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في حديث للجزيرة: "حصلنا على ضمانات أميركية لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت والضاحية"
وزير الأمن الإسرائيلي غالانت "لن نتسامح مع محاولة المساس بسيادتنا ومواطنينا - نشاطنا في إيران قد يكون له تداعيات في أماكن أخرى"