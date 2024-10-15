تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي اعترض بنجاح مسيرة كانت بطريقها من الشرق

زار رئيس الدولة يتسحاق (بوجي) هرتسوغ حيفا والكريوت اليوم: "سمعت خطاب نعيم قاسم اليوم - إنه مخطئ تمامًا مثل أسلافه. أعتقد أن يومه سيأتي. إنه ليس مخطئًا فقط في الازدراء الذي يعامل به دولة إسرائيل ومواطنيها، وينسى، أو يحاول أن ينسى، الحقيقة المرة - هو وأصدقاؤه جلبوا الكارثة إلى لبنان"