مسؤولون إسرائيليون مطلعون لـ i24NEWS: "تقدم بطيء في المحادثات لوقف إطلاق النار"

مسؤولون إسرائيليون مطلعون يشددون على أن "الوضع ليس جامدا وهناك تقدم بطئ"، واليكم أبرز التفاصيل عن هذه المحادثات

غاي عزرئيل
غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
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مظاهرة للإفراج عن المختطفي- ارشيف
مظاهرة للإفراج عن المختطفي- ارشيفAvshalom Sassoni/Flash90

تحديثات عن مفاوضات وقف إطلاق النار: تواصل المفاوضات للإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار مواجهة صعوبات كبيرة، الأمر الذي قاد الى عدم التوصل إلى انفراجة حقيقية بالمفاوضات. مع ذلك، شدد مسؤولون مطلعون على التفاصيل لـi24NEWS أن "الوضع ليس جامدا وهناك تقدم معين لكن في خطوات بطيئة".

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وأضافت المصادر بأن هناك تحفظات في إسرائيل من التقارير المنشورة خلال الأيام الأخيرة حول عدد المختطفين الذين ستفرج عنهم حماس ويقولون إن الحديث يدور عن "سلطة من المعطيات" وهي غير دقيقة وغير مرتبطة بالوضع الحقيقي.

في غضون ذلك، وفي أعقاب تصريحات المسؤولين المصريين في وسائل الإعلام العربية، خلال الأيام الأخيرة بأن إصرار إسرائيل على شروط معينة يمكن أن يؤدي الى انهيار المحادثات، علق المسؤولون بأن "الاتصالات مع الوسطاء المصريين مستمرة بصورة متواصلة".

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