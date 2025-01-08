هل ستظل ثلاث تلال استراتيجية في جنوب لبنان تحت سيطرة إسرائيل؟

ذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله أن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين ورئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفرز، اتفقا على قبول خطة إسرائيل بمواصلة سيطرتها على ثلاث تلال استراتيجية في جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن نقاط السيطرة ستكون في القطاع المواجه للجليل الغربي وفي القطاع الأوسط وفي القطاع الشرقي.