تغطية متواصلة|| مسؤولون غربيون يعملون على إعداد مقترح "تسوية شاملة" تنهي الحرب وتمنع أي هجوم من ايران
الجيش الإسرائيلي والشاباك: "مقتل أحد كبار مسؤولي حماس الذي تم ترحيله إلى غزة" - كان متورطًا في توجيه هجمات بالضفة الغربية
اليوم الـ307 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك صباح اليوم (الخميس) عن اغتيال مسؤول كبير في حماس في قطاع غزة، والذي كان متورطًا في توجيه العمليات المسلحة في الضفة الغربية. أفادت وسائل إعلام عربية أن سلاح الجو شن غارة في وسط قطاع غزة.
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تقرير: رئيس الأركان السوري زار إيران وتصرف دون علم الأسد
أفادت قناة "الحدث" السعودية أن رئيس الأركان السوري عبد الكريم محمود إبراهيم زار إيران دون إبلاغ الرئيس بشار الأسد، وبحسب التقرير فإن "رئيس الأركان السوري اتخذ قرارات خلقت ارتباطا بإيران". وتسببت في هجمات إسرائيلية على مواقع سورية وغير إيرانية".
زعيم الحوثيين: "الرد المتأخر مسألة تكتيكية - الهدف منها التأثير على العدو"
زعم عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، أن "الرد على الهجوم على خزانات الوقود في الحديدة أمر لا مفر منه وآتي". وبحسب قوله، “لا شك في أن رد الفعل المتأخر لـ”محور المقاومة” هو أمر تكتيكي، وبالتالي يكون له تأثير على العدو”.
غالانت: "العدو يحاول زرع الخوف، وصمود الجمهور يسمح لنا باتخاذ القرارات الصحيحة"
أجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييما خاصا للوضع في مسألة جاهزية الجبهة الداخلية وقال: "إننا نجري تقييمات منتظمة للوضع، ونحن على مستوى عال من الاستعداد الدفاعي، في جميع المعايير التي لدينا، بعضها مخفي وبعضها علني" وفي ظل التوترات الأمنية، قال غالانت إن "حصانة وصمود الجمهور الإسرائيلي هو قضية مركزية تسمح لنا باتخاذ قرارات عملياتية صحيحة . هناك محاولة نفسية من جانب العدو لزرع الخوف، وسرد القصص، والترهيب. في مواجهة هذا، علينا التعامل مع الأمور الصحيحة والأساسية، للرد على الجمهور، وقبل كل شيء، لجعل الجمهور يستمع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".
أنباء عن سقوط قتيل في الهجوم على السيارة في جنوب لبنان
أفادت قناة "الحدث" السعودية عن سقوط قتيل في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة بين قريتي جبين ويارين في جنوب لبنان.
أنباء عن غزة: قتلى في هجمات على مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة
أفاد الفلسطينيون عن مقتل نحو 15 شخصًا في غارة جوية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وفي الوقت نفسه أفادوا أيضًا عن مقتل عدة أشخاص في هجوم شمال مخيم النصيرات للاجئين في المنطقة.
وزارة الصحة بغزة: 22 قتيلا في اليوم الأخير بهجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة، ، أن 39,699 فلسطينيًا قتلوا في غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وأن 91,722 أصيبوا، بالإضافة إلى ذلك، زعم أن 22 فلسطينيًا قتلوا خلال الحرب اليوم الأخير وأصيب 77.
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني في الساعة 20:30 في مقر وزارة الأمن
يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني للنقاش الليلة عند الساعة 20.30 في قاعدة وزارة الأمن الإسرائيلي، في ظل الاستعدادات لردود فعل حزب الله وإيران على اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية.
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه هاجم لبنان الليلة: "تم تدمير البنى التحتية الإرهابية لحزب الله"
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة هاجمت جنوب لبنان الليلة، وأعلن عن تدمير البنى التحتية المسلحة لحزب الله في مناطق بنت جبيل ومجدل زون والدوير.
تقرير: محاولة للترويج لاتفاق يجمع بين منع الرد الإيراني ووقف إطلاق النار في غزة
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أن مسؤولين في الغرب يحاولون إقناع المسؤولين في الشرق الأوسط بقبول مقترح جديد لتسوية شاملة للحرب، يشمل منع رد إيران وحزب الله على سوريا على اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية ووقف الحرب على غزة. وأفادت التقارير أنه تم خلال الأيام الأربعة الماضية تداول الاقتراح بين الأطراف الغربية والعربية، وهو يتضمن "اتفاق متكامل لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتحقيق السلام المستقر، واستكمال صفقة الرهائن، وتوسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتطوير الصورة الشاملة لإعادة بناء القطاع".