غالانت: "العدو يحاول زرع الخوف، وصمود الجمهور يسمح لنا باتخاذ القرارات الصحيحة"

أجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييما خاصا للوضع في مسألة جاهزية الجبهة الداخلية وقال: "إننا نجري تقييمات منتظمة للوضع، ونحن على مستوى عال من الاستعداد الدفاعي، في جميع المعايير التي لدينا، بعضها مخفي وبعضها علني" وفي ظل التوترات الأمنية، قال غالانت إن "حصانة وصمود الجمهور الإسرائيلي هو قضية مركزية تسمح لنا باتخاذ قرارات عملياتية صحيحة . هناك محاولة نفسية من جانب العدو لزرع الخوف، وسرد القصص، والترهيب. في مواجهة هذا، علينا التعامل مع الأمور الصحيحة والأساسية، للرد على الجمهور، وقبل كل شيء، لجعل الجمهور يستمع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".