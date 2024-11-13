علامة حياة : الجهاد الإسلامي ينشر فيديو للمختطف الإسرائيلي ساشا تروبانوف

نشرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم فيديو للمختطف الإسرائيلي ساشا تروفنوف الذي يقبع في الأسر منذ 404 يوما، ويتزامن في هذا الأسبوع عيد ميلاده الـ29.

وفي الفيديو، يظهر ساشا تروفنوف وهو يقول للكاميرا: "لقد مر عام وأنا هنا في الأسر. عام كان فيه نقص في الغذاء والماء وانعدام الكهرباء، والآن نفدت منتجات النظافة الأساسية - مثل الصابون والشامبو، ولدي مشكلة جلدية".

"أريد أن أذكّر مواطني إسرائيل أنه في كل مرة تأكلون أو تشربون شيئًا ما، تذكروننا نحن الأسرى، ليس لدينا هذه الفرصة. عندما تفكرون في إغلاق المعبر، أريدكم أن تفكروا بنا، عندما تصعبون الأمر عليهم، أنتم تجعلون الأمر صعبًا علينا هنا, منذ عام كامل ويوجد هنا حرب، وحياتي في خطر، وذلك بسبب الجهود العسكرية التي من المفترض أن تحررنا".

Courtesy of the families

"الخوف على حياتي هو يومي. الجهود العسكرية هي التي قد تؤدي إلى موتي. أخشى اللحظة التي قد يقتلونني فيها. مات عدد لا بأس به من الأسرى أثناء إقامتهم في الأسر. الشيء الجيد الوحيد الذي فعلوه هو وقف إطلاق النار."

قالت لينا تروبانوف، والدة ساشا: "أنا سعيد برؤية ابني على قيد الحياة، ولكنني أشعر بقلق شديد عندما أسمع ما يقوله. وأطلب بذل كل جهد ممكن لتحريره هو وجميع المختطفين الآخرين فورا. ليس لديهم الوقت".