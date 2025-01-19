ترامب: "قلت لنتنياهو - يجب أن تنهي الحرب في غزة"

تناول الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء السبت، صفقة المختطفين، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية. وادعى أنه قال لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "ببساطة استمر في القيام بما عليك القيام به. يجب أن تدرك- الحرب يجب أن تنتهي".

وعندما سُئل عن مدى ثقته في أن يتم إطلاق سراح الرهائن، أجاب ترامب: "حسنًا، سنرى قريبًا جدًا، ومن الأفضل أن يصمد ذلك". وعندما سئل كيف ستضمن إدارته استمرار وقف إطلاق النار، قال إن ذلك سيتم من خلال "حكومة جيدة".

ووفقا له، سيحدث هذا إذا حظيت الولايات المتحدة بالاحترام. "يجب أن نحصل على الاحترام مرة أخرى، ويجب أن نحصل على الاحترام بسرعة. إذا احترمونا، هذا سوف يصمد. وإذا لم يحترموننا - سوف ينفجر الجحيم. " وبذلك، كرر ترامب العبارة التي استخدمها عدة مرات للتهديد بأن صفقة الرهائن يجب أن تبدأ قبل عودته إلى منصبه.

Avshalom Sassoni/Flash90

كما ذكرنا، سيؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل. ووفقا له، فإن موضوع خطاب تنصيبه سيكون "الوحدة والقوة، وأيضا العدالة". وأوضح أنه "يجب عليك أن تعامل الناس بإنصاف. لا يمكنك أن تقول فقط ’أوه، كل شيء سيكون رائعا’ ".