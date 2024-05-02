التغطية متواصلة | أنباء عن رد سلبي لحماس أما المفاوضات فمتواصلة وعيون العالم تنظر إلى رفح الموعودة بحرب

في الأثناء وردا على تنامي مظاهر معاداة السامية مع اشتداد النزوح إلى مناصرة الفلسطينيين في الجامعات الأميركية في مقابل معاداة إسرائيل أقر مجلس النواب اليوم قانون التوعية بمعاداة السامية 320-91

سعيد محاجنة, أدهم حبيب الله
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أسامة حمدان، مسؤول كبير في حماس
أسامة حمدان، مسؤول كبير في حماسAP Photo/Hassan Ammar

مع دخول الحرب في غزة يومها التاسع بعد المائتين ووسط انتظار رد حماس على المقترح المصري أشار تقرير في هآرتس هذا الصباح إلى تصريح أسامة حمدان لتلفزيون المنار بأن موقف الحركة من المقترح سلبي على خلفية عدم جلاء الموقف من وضع حد لنهاية الحرب.

 وأضافت مصادر في حماس في الوقت نفسه استعدادها للمضي في المفاوضات. وشدد حمدان على موقف الحركة من أن بدء الهجوم على رفح سيعني نهاية المفاوضات.

في إسرائيل لا يسقطون من حساباتهم الخروج بعملية لتصفية كتائب حماس الأربع المتبقية والأنظار ترفع إلى مدينة أنهكها القتال وسط تخوفات من كارثة إنسانية.

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في الأثناء وردا على تنامي مظاهر معاداة السامية مع اشتداد النزوح إلى مناصرة الفلسطينيين في الجامعات الأميركية أقر مجلس النواب اليوم قانون التوعية بمعاداة السامية، 320-91.

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فلسطينيون يتهمون السلطة الفلسطينية باغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي في طولكرم

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احمد أبو الفول- ناشط بارز بكتيبة طولكرم27A

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عائلات الرهائن تطلق احتجاجات في تل أبيب والقدس: "إما رفح أو الصفقة - نحن نختار الحياة"

https://twitter.com/i/web/status/1785902999702835210

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لابيد أثناء لقائه وزير الخارجية الإماراتي: "الأمر الأكثر إلحاحًا هو استعادة المختطفين"

بإذن من المتحدث باسم رئيس المعارضة
التقى زعيم المعارضة يائير لابيد مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في مقر إقامته الخاص في الإمارات العربية المتحدةبإذن من المتحدث باسم رئيس المعارضة

اجتمع يائير لابيد رئيس المعارضة في الكنيست في إطار زيارته الدبلوماسية إلى الإمارات العربية المتحدة مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (ABZ) في مقر إقامته الخاص في أبو ظبي. وتناول الجزء الرئيسي من اللقاء قضية اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، والجهود الدولية لعودة المختطفين إلى منازلهم.

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الجيش الإسرائيلي يقصف فتحة نفق وموقع لقذائف الهاون ويواصل العمليات القتالية بوسط قطاع غزة

IDF Spokesperson
قوات الفرق القتالية للواءين الثاني و679 خلال نشاطها في قطاع غزةIDF Spokesperson

نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات بالمدفعية والطائرات على مسلحين وبنى تحتية وفتحات أنفاق في مواقع متفرقة في قطاع غزة.

 

وتواصل الفرق القتالية التابعة للواءين الثاني و679 معاركها وسط قطاع غزة على ما أفاد بيان للجيش صباح اليوم الخميس.

وتابع البيان: "رصدت، يوم أمس (الأربعاء)، عدة عمليات إطلاق باتجاه قواتنا وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وهاجمت القوات الجوية والفرقة 99، بقيادة القيادة الجنوبية، فتحة نفق تشغيلي وموقعًا لقذائف الهاون في المنطقة بعد تحديد انطلاق عمليات الإطلاق منه باستخدام الطائرات المقاتلة ونيران المدفعية".

شرطة لوس أنجلوس تدعو مقيمي الخيام في جامعة كاليفورنيا إلى الإخلاء عبر مكبرات الصوت

أصدرت شرطة لوس أنجلوس "إنذارًا" في جميع أنحاء المدينة فيما يتعلق بالتجمع غير القانوني الذي تم الإعلان عنه في مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، لدعوتهم للاستعداد لحالة تأهب قصوى بشأن الأنشطة غير القانونية الليلة.

https://twitter.com/i/web/status/1785861074736279873

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أوستن يؤكد لجالانت دعمه للجيش الإسرائيلي ويشدد على خطة إنسانية لرفح وتدفق المساعدات لغزة

جامعة كاليفورنيا تتحول إلى التعلم عن بعد حتى الجمعة وسط موجة مظاهرات جامحة مؤيدة للفلسطينيين

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