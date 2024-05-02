مع دخول الحرب في غزة يومها التاسع بعد المائتين ووسط انتظار رد حماس على المقترح المصري أشار تقرير في هآرتس هذا الصباح إلى تصريح أسامة حمدان لتلفزيون المنار بأن موقف الحركة من المقترح سلبي على خلفية عدم جلاء الموقف من وضع حد لنهاية الحرب.

وأضافت مصادر في حماس في الوقت نفسه استعدادها للمضي في المفاوضات. وشدد حمدان على موقف الحركة من أن بدء الهجوم على رفح سيعني نهاية المفاوضات.

في إسرائيل لا يسقطون من حساباتهم الخروج بعملية لتصفية كتائب حماس الأربع المتبقية والأنظار ترفع إلى مدينة أنهكها القتال وسط تخوفات من كارثة إنسانية.

في الأثناء وردا على تنامي مظاهر معاداة السامية مع اشتداد النزوح إلى مناصرة الفلسطينيين في الجامعات الأميركية أقر مجلس النواب اليوم قانون التوعية بمعاداة السامية، 320-91.

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