أمني إسرائيلي :"المخابرات العربية والتركية لا تريد حماس وفكرها"

على خلفية المباحثات حول صفقة في غزة والدور الهام الذي لعبته المخابرات التركية للتأثير على موقف حماس، قال المسؤول الأسبق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 حنان جيفن أن "المخابرات العربية والتركية لا تريد حماس وفكرها". لمتابعة تصريحه في الفيديو.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"المخابرات التركية والمخابرات المصرية والدول العربية، تعتقد أن حماس حركة إخوانية وعنصر متطرف، يجب التخلص منها، هذا ما فهمته هذه الدول بعد السابع من أكتوبر ومن سلوك حماس مع مجتمعها ولا مبالاتها بمعاناة مليوني فلسطيني".

