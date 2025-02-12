"مسلحو حماس ينتشرون في غزة تحسبا لعودة الحرب"

بعد تصريحات الرئيس ترامب وتهديده حماس ومنحها مهلة حتى ظهر السبت لتسليم المختطفين الإسرائيليين، صرح الصحافي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن خلال برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي، أن عناصر حماس في غزة "ينتشرون في على طول الحدود وفي داخل المدن"

وقال "نحن أمام عوامل ضغط ، كل طرف يضغط على الجانب الآخر بخصوص الصفقة، وأيضا على الجانب العسكري أصبحنا نشاهد عناصر القسام ترابط على طول الحدود ليلا وفي داخل المدن في قطاع غزة وليس على الحدود فقط ، وهذا يؤكد على استعدادها لإمكانية عودة القتال" وتابع :"صدرت تعليمات لنشطاء في قيادة القسام وحتى على المستوى وغيرهم بأنه يجب على جميعهم ترك الهواتف النقالة والأدوات التكنلوجية والألكترونية"

وحول تهديدات ترامب والأزمة الحالية التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار صرح :"كل سيناريو متوقع ، هناك ضغط على كافة الأطراف لإمكانية التوصل الى اتفاق وهي ضغوط حقيقية من أجل التوصل الى اتفاق السبت المقبل، لذلك نحن أمام مرحلة عض الأصابع بجدية".

ولفت الى تأثير هذه الأنباء على الحياة اليومية وقال " على صعيد ما يتم تداوله من أخبار أصبحت الأسعار مرتفعة ، كل شيئ بات يطغى عليه الحياة الصعبة، حتى التجار يستغلون كل لحظة ، بدأت الحرب النفسية لكن الحرب الحقيقية يمكن أن نعرف عنها حتى يوم السبت".