بعد مشاركتهم باقتحام المتظاهرين لمعتقل سديه تيمان: تقديم شكاوى ضد عضوي الكنيست فاتوري وسوكوت

بعد أعمال الشغب التي اندلعت اليوم (الاثنين) في معتقل ’سديه تيمان’ على خلفية أنباء عن اعتقال جنود احتياط على خلفية الاشتباه بارتكاب اعتداء جنسي بحق عنصر من وحدة النخبة في حماس - علم مساء اليوم أنه تم تقديم شكوتين للمستشارة القانونية للحكومة تطالب بفتح تحقيق ضد النائبين في الكنيست اللذين اقتحما القاعدة العسكرية – تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية" ونيسيم فاتوري من الليكود.

والمخالفة التي قد يتم التحقيق معهم بسببها هي منع الجمهور العام من دخول المنشآت والمناطق العسكرية دون تصريح - وهو ما ينطبق بالفعل أيضا على أعضاء الكنيست. ومع ذلك، التقديرات هي أنه لن يتم فتح أي تحقيق جنائي، بسبب الحصانة الممنوحة لأعضاء الكنيست.

رد أعضاء الكنيست وعقبوا على الأحداث التي وقعت اليوم في سدي تيمان - عضو الكنيست فاتوري قال إنه لم يقتحم المنشأة، وأنه ساعد فعلا قائد المنطقة في توجيه الأهالي من المكان عن طريق المطالبات على مكبر الصوت.

من ناحية أخرى، سوكوت لم ينفي - لكنه ادعى: "لقد دخلت قاعدة سدي تيمان اليوم كجزء من واجباتي كعضو في الكنيست للإشراف على عمل السلطة التنفيذية. وفي مكتبي، لم يسمعوا عن دخول الكنيست في عطلة، واليوم، كما في كل يوم، سأواصل أداء واجباتي كمسؤول منتخب، سواء من الكنيست، أو من الشمال، أو من الجنوب، أو من أي مكان يتطلب مني التواجد فيه"..