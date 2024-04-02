بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

استدعت حكومة بريطانيا اليوم (الثلاثاء) سفيرة إسرائيل بعد مقتل عاملي إغاثة في غزة عن طريق الخطأ على يدي الجيش الإسرائيلي. وقال الوزير البريطاني لشؤون التنمية وإفريقيا اندرو ميتشل "الحكومة تدين القتل الفظيع لسبعة من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ العالمي المركزي ، بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين".

وأضاف الوزير ميتشل: "طلبت من إسرائيل إجراء تحقيق سريع وشفاف، بالتعاون مع المجتمع الدولي، والذي سيؤدي إلى تحمل المسؤولية الكاملة".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوقت سابق، إن الولايات المتحدة توجهت إلى إسرائيل لكي تجري تحقيقا سريعا وشاملا ومستقلا في ملابسات الحادث.