مسؤول أمريكي: عرض إيران لا يحقق التقدم المطلوب.. والخيار العسكري مطروح | تحديثات
وائل عبد الحليم قُتل في هجوم ببعلبك • إيران قدمت لأمريكا اقتراحًا "منقحًا" للاتفاق • الجيش الإسرائيلي: تم اعتقال 10 إسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا، وتم تحويلهم لاهتمام الشرطة • تحديثات مستمرة
أفاد مصدر باكستاني اليوم (الاثنين) لوكالة رويترز: نقلنا الليلة الماضية عرضًا محسّنًا من إيران إلى الولايات المتحدة، في إطار المفاوضات. وفي وسائل الإعلام المحلية في لبنان قيل إن قياديًا في الجهاد الإسلامي قُتل في غارة إسرائيلية الليلة على مبنى في محافظة بعلبك في العمق اللبناني. الجيش الإسرائيلي: تم اعتقال عشرة إسرائيليين الليلة عبروا الحدود إلى الأراضي السورية، وتم تحويل المتورطين لمعالجة الشرطة.
قال مسؤول أمريكي رفيع إن المقترح الإيراني الجديد المتعلق بإنهاء الحرب “لا يمثل تحسنًا ذا قيمة” ولا يلبّي الشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقله موقع Axios.
وأضاف المسؤول أن واشنطن ترى أن العرض الإيراني الحالي “غير كافٍ لإبرام صفقة”، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تعود إلى خيار التصعيد العسكري إذا لم تغيّر طهران موقفها خلال المرحلة المقبلة.
ونقل التقرير عن المسؤول قوله إن المفاوضات قد تُستأنف “عبر القنابل” في حال استمرار الجمود السياسي، في إشارة إلى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية بدل المسار الدبلوماسي.
أفادت تقارير إعلامية بأن باكستان قامت بنقل مقترح إيراني “محسّن” إلى الولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الجارية، في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي.
اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي بغارة إسرائيلية داخل العمق اللبناني شرق بعلبك
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من حماس خطط لتنفيذ عمليات قنص ضد قواته في جنوب غزة
أفادت شبكة CNN أن الرئيس ترامب التقى بكبار مسؤولي الأمن القومي يوم السبت، بعد ساعات من عودته من زيارة إلى الصين، لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن البنتاغون أعدّ سلسلة من خطط الضربات تحسباً لقرار ترامب شنّ المزيد من الهجمات.
الجيش الإسرائيلي: خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على أكثر من ثلاثين موقعاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان. كما تمّ القضاء على عدد من عناصر التنظيم الذين كانوا يعملون على الترويج لمخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة، وذلك في غارات دقيقة.