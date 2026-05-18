مسؤول أمريكي: عرض إيران لا يحقق التقدم المطلوب.. والخيار العسكري مطروح

قال مسؤول أمريكي رفيع إن المقترح الإيراني الجديد المتعلق بإنهاء الحرب “لا يمثل تحسنًا ذا قيمة” ولا يلبّي الشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقله موقع Axios.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ترى أن العرض الإيراني الحالي “غير كافٍ لإبرام صفقة”، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تعود إلى خيار التصعيد العسكري إذا لم تغيّر طهران موقفها خلال المرحلة المقبلة.

ونقل التقرير عن المسؤول قوله إن المفاوضات قد تُستأنف “عبر القنابل” في حال استمرار الجمود السياسي، في إشارة إلى احتمال العودة إلى العمليات العسكرية بدل المسار الدبلوماسي.