مقتل مواطن إسرائيلي بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل كوبي افيتان، وهو موظف في شركة مقاولات تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي، بنيران عناصر الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ في محور نيتسريم في غزة، وذلك بعد رصده عن طريقه الخطأ كمسلح دخل الى منطقة عسكرية.

ووقعت الحادثة في الصباح وبحسب التحقيقات الأولية فإن أحد مقاتلي الفرقة 99 أطلق النار عليه بعد أن رصده عن طريق الخطأ على أنه مسلح. كان كوبي، مشغل المعدات الهندسية، يرتدي ملابس العمل. واشتبه المقاتل في أن الحديث يدور عن مسلح دخل الموقع وأطلق النار عليه. وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على توجيهات مكتب المدعي العسكري العام ، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية التي تقوم بالتحقيق. الجيش يشارك في حزن العائلة".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن افيتان (39 عاما) من مدينة ايلات ترك وراءه زوجة وثلاثة أطفال بينهم رضيع بجيل عشرة أشهر، وعمل من أجل معيشته في مجال النقل.