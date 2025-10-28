مسؤول إسرائيلي: انتهاكات الاتفاق من قبل حماس لن تمر دون رد

سيعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم (الثلاثاء) جلسة لمناقشة الرد الإسرائيلي على انتهاكات اتفاق حماس. تم مناقشة بعض خيارات الرد في الأيام الأخيرة مع الأمريكيين. وقال مصدر إسرائيلي في الوقت نفسه: "لا يمكن أن يمر ذلك دون رد".

من بين الانتهاكات التي ستُثار في النقاش - التقدير بأن حماس أعادت الليلة الماضية رفات تعود لجندي قُتل وتم دفنه بالفعل، وليس جثمان جندي مختطف.

وفي غضون ذلك، توجه عضو الكابينت ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وطالب بعقد المجلس المصغر، وذلك "على خلفية الانتهاكات المتكررة لحماس لشروط وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، وعلى خلفية عدم التقدم في تفكيك ونزع سلاح غزة"، كتب.

وفي باقي الرسالة ذكر: "أطلب منك أن تعقد بشكل عاجل، واليوم أيضاً، اجتماع الكابينت المصغر لمناقشة بلورة حزمة ردود صارمة وحازمة، ولضمان التزامنا بالهدف المركزي للحرب وهو القضاء على حماس وإزالة التهديد القادم من غزة تجاه مواطني إسرائيل. لا يمكن السماح لحماس بخداع مواطني إسرائيل وباللعب بمشاعر عائلات المختطفين والضحايا بقسوة وبسخرية".

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أضاف: "حقيقة أن حماس تواصل اللعب بالألاعيب ولا تسلّم فورًا جميع جثث ضحايانا - هي بحد ذاتها تدل على أن المنظمة الإرهابية لا تزال قائمة على قدميها. لقد حان الوقت لكسر هاتين القدمين مرة وإلى الأبد".

وأشار "الآن لم نعد بحاجة إلى 'جباية الثمن من حماس' على الانتهاكات - بل يجب أن نسترد منه وجوده نفسه، وأن ندمره بالكامل، مرة واحدة وإلى الأبد - وفقاً للهدف المركزي الذي تم تحديده لحرب النهوض. سيدي رئيس الوزراء، كفى تردداً - أعطِ الأمر".