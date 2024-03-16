تقرير: "لا يوجد حتى الآن انفراج في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"

ذكرت شبكة التلفزيون السعودية "العربية" أنه "لا يوجد حتى الآن انفراج في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وبحسب التقرير الذي نقل عن مسؤولين مصريين: "هناك عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تذكر حماس عدد المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما أن إسرائيل لن توافق على السماح لجميع النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع بالعودة، بحرية إلى الشمال."