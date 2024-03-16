التغطية متواصلة| شخصيات بارزة في حماس والحوثيين يعقدون اجتماعاً لتنسيق الإجراءات ضد إسرائيل
وتنتمي حماس والحوثيون إلى "محور المقاومة"، وهو عبارة عن مجموعة من الحركات المدعومة من إيران والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة
عقدت شخصيات بارزة من حماس والمتمردين الحوثيين في اليمن اجتماعا نادرا لمناقشة تنسيق تحركاتها ضد إسرائيل، حسبما أفادت مصادر فصائل فلسطينية.
ووفقا لمصادر من حماس والجهاد الإسلامي، عقد قادة الحركتين الإسلاميتين الفلسطينيتين، وكذلك الجبهة الشعبية الماركسية لتحرير فلسطين، “اجتماعا مهما” مع ممثلي الحوثيين الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن الفصائل ناقشت “آليات تنسيق أعمالها المقاومة” لـ”المرحلة المقبلة” من الحرب في غزة، دون تحديد مكان انعقاد الاجتماع، وأضاف المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الفصائل الفلسطينية والحوثيين تحدثوا أيضا عن هجوم بري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة.
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الجيش: القضاء على عشرات المسلحين في جنوب ووسط قطاع غزة
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة هاجمت ودمرت مستودع ذخيرة لحماس في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما حدد مقاتلو فريق لواء جفعتاي القتالي في المدينة المسلحيين اثنين يدخلان ويخرجان من البنية التحتية وطائرة. هاجمت ودمرت كلاهما في هجوم دقيق. كما أفادت التقارير أن فرقة الإطفاء 215 قضت على حوالي 15 مسلحا في اليوم الأخير.
الفلسطينيون: "36 قتيلا في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة"
زعم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي تديره حركة حماس، أن 36 شخصا قتلوا في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
تقرير: "لا يوجد حتى الآن انفراج في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"
ذكرت شبكة التلفزيون السعودية "العربية" أنه "لا يوجد حتى الآن انفراج في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".
وبحسب التقرير الذي نقل عن مسؤولين مصريين: "هناك عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق. ولم تذكر حماس عدد المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما أن إسرائيل لن توافق على السماح لجميع النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع بالعودة، بحرية إلى الشمال."
الولايات المتحدة : الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على البحر الأحمر
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.