محلل أمريكي :"هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول طريقة الوصول الى الأهداف ، وليس الأهداف المشتركة نفسها"

على خلفية التقارير عن خلافات بين دونالد ترامب ونتنياهو بخصوص ملف إبرام صفقة مختطفين وغزة، أكد حازم الغبرا- مستشار سابق بوزارة الخارجية الأمريكية على أنه لا يوجد اختلاف بين الجانبين حول "الأهداف الأساسية والمشتركة نفسها، وإنما هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول طريقة الوصول الى الأهداف". لمتابعة تصريحاته كاملة بالفيديو المرفقة.

وقال الغبرا خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إنه "لا يوجد هنالك اختلاف بالأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، هناك خلاف حول طريقة الوصول إلى الأهداف والرؤيا المشتركة، الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب لا يريدون بقاء حماس في السلطة، لكن هل يمتلك نتنياهو اليوم خطة ممكنة للوصول إلى هذا الهدف، الرئيس الأمريكي على الأقل يعتقد لا، وهنا نشأت المشكلة".

وتابع :" أيضا ليس صحيح ما يتم تداوله عن وجود خلاف عميق بين ترامب ونتنياهو ، لكن هناك خلاف حول كيفية الوصول الى الأهداف المشتركة .. نتنياهو يريد الكثير وبسرعة، وترامب لا يرى أن هذا متاح اليوم ويرى وجود فرصة للوصول الى ما يريد الجميع الوصول اليه, في المقابل نتنياهو يعاني من ضغوط داخلية ، وترامب يريد إخراج الرهائن ويضغط على قطر والدول العربية للضغط على حماس، لكن هل توجد ضغوطات على نتنياهو؟".

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