المقترح الأمريكي الجديد: إطلاق سراح جميع المختطفين - في اليوم الأول | جميع التفاصيل

أكد مصدران - أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي - لـi24NEWS مساء اليوم (الأحد) أن المقترح الأميركي الجديد للإفراج عن المختطفين يطرح مطلبا غير عادي: إطلاق سراح جميع المختطفين الـ48، بمن فيهم 20 مختطفا على قيد الحياة و20 مختطفا على قيد الحياة، في اليوم الأول من الصفقة.

يستند هذا الاقتراح إلى عرضٍ مؤقتٍ سبق أن تلقته حماس، والذي عرض في البداية إطلاق سراحٍ جزئيٍّ لعشرة مختطفين فقط. وبموجب الخطة الجديدة، ستُطلق حماس سراحهم جميعًا دفعةً واحدة، مقابل تأجيل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ولكن دون انسحابٍ كاملٍ لقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار الخطة، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا لحماس بأن إسرائيل لن تعود إلى القتال طالما استمرت المفاوضات.

وفقًا للتقديرات، قد يواجه حماس صعوبة في الموافقة على مطلب الإفراج عن جميع المخطوفين في اليوم الأول. وأفاد مقربون من نتنياهو بأن "إسرائيل تدرس بجدية كبيرة اقتراح الرئيس ترامب، ومن المرجح أن يواصل حماس تعنته".