مشروع قانون في إسرائيل يُجرّم "إنكار فظائع" السابع من أكتوبر

صادقت لجنة الدستور البرلمانية في الكنيست، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون يُجرّم "مذبحة" السابع من أكتوبر، أي الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس، فيما بات يُعرف إسرائيليًا، باسم "السبت الأسود".

ومن أجل أن يصبح مشروع القانون نافذًا، تبقى فقط عرضه على هيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة تباعًا. ويسمح القانون بمعاقبة مخالفيه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وبادر إلى القانون عضو الكنيست عوديرد فورر من حزب "يسرائيل بيتنو" المعارض، وعدة أعضاء آخرين في الكنيست.

وتعرض عدد من العرب في إسرائيل والمقدسيين، عند بدء الحرب- بشكل يومي، للطرد من العمل أو السجن، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضامن مع قطاع غزة، أو تحاول إنكار ما جرى من "فظائع" كما تقول إسرائيل، في "السبت الأسود". وفق شهادات وبيانات للشرطة الإسرائيلية.