قائد الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيستقيل في 6 آذار معلنا تحمله "مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر"

أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الثلاثاء) عن نيته إنهاء منصبه في 6 مارس 2025. وفي بيان خاص، أكد هاليفي أن قراره ينبع من "الاعتراف بمسؤوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر". والموعد الذي طلب فيه إنهاء منصبه هو بعد إتمام صفقة المختطفين التي ستنتهي في 1 مارس/آذار وقبل استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا.

اختار رئيس الأركان تحديد موعد إعلان التقاعد بحسب بيانه "في الوقت الذي سجل فيه الجيش الإسرائيلي إنجازات كبيرة وهو بصدد تنفيذ اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والمختطفين". وأكد أنه سيعمل خلال الشهرين المتبقيين من ولايته على استكمال التحقيقات وتعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأمنية.

وتعهد هاليفي، الذي بعث رسالة رسمية بهذا الشأن إلى وزير الأمن ورئيس الحكومة، بأنه سينقل قيادة الجيش الإسرائيلي "بطريقة عالية الجودة وشاملة" إلى بديله.