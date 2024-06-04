التغطية متواصلة: الولايات المتحدة تلتمس دعم مجلس الأمن لخطة بايدن بشأن غزة، وتضغط على حماس لقبول "الخطة"
دعا المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند، الثلاثاء، جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق فوراً بشأن مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن.
اليوم 242 لحرب إسرائيل: أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنساهو تقييمًا للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في شمال إسرائيل. ومع تزايد التوترات في الشمال، أصبح وابل الصواريخ من حزب الله أكثر تكرارا، مما تسبب في عدة حرائق في الجزء الشمالي من البلاد. وتلقى نتنياهو تحديثات من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ بشأن جهودها في إخماد الحرائق.
وأصيب ستة جنود احتياطيين بجروح طفيفة أثناء مساعدتهم في جهود مكافحة الحرائق بالقرب من كريات شمونة وتم نقلهم إلى مركز زيف الطبي، فيما تم علاج خمسة مدنيين من إصابات طفيفة نتيجة استنشاق الدخان بعد مشاركتهم في إطفاء حريق بالقرب من عميعاد.
وفي السياق قالت الولايات المتحدة، إنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قراراً يدعم اقتراح إنهاء القتال في قطاع غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذي أعلنه الرئيس جو بايدن.وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ومن جهته دعا المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند، الثلاثاء، جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق فوراً بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين.
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الحوثيون: استهدفنا موقعا عسكرياً في إيلات بصاروخ باليستي
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، أمس الاثنين، إنهم استهدفوا "هدفا عسكريا" في مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي جديد.
وقال سريع في بيان بثه التلفزيون إن الجماعة استهدفت الموقع العسكري "بصاروخ باليستي، وحققت العملية هدفها بنجاح"، حسب تعبيره.وقال في بيان، إنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي لإسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان.
أتى هذا الإعلان بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم، أنه أسقط صاروخا أرض- أرض.
اليوم 242 لحرب إسرائيل: أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنساهو تقييمًا للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في شمال إسرائيل. ومع تزايد التوترات في الشمال، أصبح وابل الصواريخ من حزب الله أكثر تكرارا، مما تسبب في عدة حرائق في الجزء الشمالي من البلاد.
وتلقى نتنياهو تحديثات من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ بشأن جهودها في إخماد الحرائق
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلحين في منطقة طولكرم قبل تنفيذ عملية إطلاق نار على المستوطنات الإسرائيلية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء،"قُتل مسلحان في منطقة طولكرم قبل تنفيذ عملية إطلاق نار على المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة"، وأضاف"خلال ليل الاثنين، اقترب مسلحان من السياج الفاصل بهدف تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه المستوطنات الإسرائيلية من اتجاه مدينة طولكرم في منطقة منشيه. وتم نصب كمين لمقاتلي الوحدة 636 في المنطقة للقضاء على المسلحين ومصادرة الأسلحة التي كانوا يعتزمون استخدامها"
طرح مشروع قرار أوروبي ضد إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية
قدّمت لندن وباريس وبرلين إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين مشروع قرار يدين إيران، لعدم التعاون مع الوكالة، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد دبلوماسيان.
وعبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، مجددا عن مخاوفه لدى افتتاح الاجتماع، الاثنين، قائلا إنه "من غير المقبول الحديث عن الأسلحة النووية، كما يفعل البعض في إيران"