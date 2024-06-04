التغطية متواصلة: الولايات المتحدة تلتمس دعم مجلس الأمن لخطة بايدن بشأن غزة، وتضغط على حماس لقبول "الخطة"

اليوم 242 لحرب إسرائيل: أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنساهو تقييمًا للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في شمال إسرائيل. ومع تزايد التوترات في الشمال، أصبح وابل الصواريخ من حزب الله أكثر تكرارا، مما تسبب في عدة حرائق في الجزء الشمالي من البلاد. وتلقى نتنياهو تحديثات من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ بشأن جهودها في إخماد الحرائق.

وأصيب ستة جنود احتياطيين بجروح طفيفة أثناء مساعدتهم في جهود مكافحة الحرائق بالقرب من كريات شمونة وتم نقلهم إلى مركز زيف الطبي، فيما تم علاج خمسة مدنيين من إصابات طفيفة نتيجة استنشاق الدخان بعد مشاركتهم في إطفاء حريق بالقرب من عميعاد.

وفي السياق قالت الولايات المتحدة، إنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قراراً يدعم اقتراح إنهاء القتال في قطاع غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذي أعلنه الرئيس جو بايدن.وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ومن جهته دعا المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند، الثلاثاء، جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق فوراً بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين.

للاطلاع على تطورات أحداث أمس الإثنين اضغط هنا