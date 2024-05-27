التغطية متواصلة | سلاح الجو الإسرائيلي يقصف خلايا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم خلال الليل أهدافاً إضافية لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مستودع أسلحة ومبنى عسكري في قرية ميسل
هاجمت طائرات مقاتلة الليلة الماضية مبنى عسكريًا كان يقيم فيه عناصر حزب الله في كفار يارون، بعد تحديد هوية قوات الوحدة 869. وفقا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلية مسلحة تابعة للمنظمة، والتي تعرف عليها مقاتلو دورية جولاني في منطقة كفر خلا.
كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم خلال الليل أهدافاً إضافية لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مستودع أسلحة ومبنى عسكري في قرية ميسل. وبنى تحتية في بلدة الخيام وأبنية عسكرية أخرى في قرية خلة.
https://twitter.com/i/web/status/1794944286410293380
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العفو الدولية تدعو للتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على غزة
أعلنت منظمة العفو الدولية أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى مقتل 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلا في أبريل، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب".
وذكرت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 أبريل في رفح جنوبي القطاع.
المتحدث باسم الأونروا بغزة: إسرائيل قصفت منطقة مصنفة "آمنة"
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن أعداد القتلى والجرحى في رفح جراء القصف الإسرائيلي قد يتجاوز 100 شخص.
تقرير: نتنياهو يعرقل أي صفقة لتبادل الرهائن
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس حتى قبل أن تنضج.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا للتبادل يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الرهائن جميعا، مشيرة إلى أنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.
هيئة الرقابة الإعلامية تقدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين في غزة
قالت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة مراقبة إعلامية، إنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين في غزة وسط الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.
وتقول مراسلون بلا حدود إنها طلبت من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد تسعة صحفيين فلسطينيين على الأقل منذ 15 ديسمبر/كانون الأول.
حماس تحث الفلسطينيين على "الانتفاض والخروج" ضد "المذبحة" الإسرائيلية في رفح
تقول حماس إنه يجب على الفلسطينيين أن "ينتفضوا ويسيروا" ضد "المذبحة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح بأقصى جنوب غزة، والتي استهدفت، بحسب الجيش الإسرائيلي، مجمعاً لحماس وقتلت اثنين من كبار القادة.