التغطية متواصلة | سلاح الجو الإسرائيلي يقصف خلايا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

هاجمت طائرات مقاتلة الليلة الماضية مبنى عسكريًا كان يقيم فيه عناصر حزب الله في كفار يارون، بعد تحديد هوية قوات الوحدة 869. وفقا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلية مسلحة تابعة للمنظمة، والتي تعرف عليها مقاتلو دورية جولاني في منطقة كفر خلا.

كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم خلال الليل أهدافاً إضافية لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مستودع أسلحة ومبنى عسكري في قرية ميسل. وبنى تحتية في بلدة الخيام وأبنية عسكرية أخرى في قرية خلة.

