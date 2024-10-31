تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات ذخيرة ومقرات لحزب الله في سوريا
مقتل خمسة في استهداف مباشر في المطلة • رئيس جهاز "سي أي ايه" اجتمع مع السيسي في مصر :"ناقشنا الطرق لتحريك المفاوضات" • اغتيال قائد منظومة المضادة للمدرعات في حجير في حزب الله
اليوم 391 من الحرب: القوات الأمنية تنفذ اليوم (الخميس) عملية في مخيم نور الشمس للاجئين. هاجمت طائرة مجموعة من المسلحين. مقتل خمسة أشخاص بقصف مباشر على مناطق زراعية في المطلة. وهاجمت طائرات مقاتلة من سلاح الجو مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.
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لبنان: أنباء عن هجوم في منطقة صور ومقتل 6 في عمق البلاد
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بوقوع ستة قتلى وثلاثة جرحى في هجوم بمنطقة البقاع في العمق اللبناني. كما تم الإبلاغ عن هجمات في مدينة صور بجنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي: تم رصد حوالي 25 عملية إطلاق في القصف الأخير على الكريوت والجليل
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 15:18 والساعة 15:12 في الكريوت والجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، أنه تم اكتشاف حوالي 25 صاروخًا عبرت الأراضي الإسرائيلية من لبنان وتم اعتراض بعض عمليات الإطلاق وتم رصد سقوط قذائف في المنطقة.
أعلنت نجمة داوود الحمراء اليوم الخميس عن مقتل سيدة (60 عاما) وشاب (30 عاما) وهما من مدينة شفاعمرو العربية شمال إسرائيل ، وذلك جراء اصابتهما في الرشقة الصاروخية من لبنان تجاه منطقة الكرايوت.حيث استهدف أحد الصواريخ كرم الزيتون الذي كان يتواجدان به قرب شارع 79 قرب الكرايوت في حين أصيب رجل (71 عاما) بصورة طفيفة ونقل الى المستشفى في حيفا.
يشير التحقيق الأولي في الضربة المباشرة التي تعرضت لها الحقل في المطلة، والتي قُتل فيها مزارع إسرائيلي وأربعة عمال تايلانديين، إلى أن قذيفة هاون أصابت على ما يبدو خمسة منهم بشكل مباشر، حيث كانوا على متن جرار زراعي أثناء وصولهم إلى المنطقة في منطقة "شاعر هفتيكيم" في المطلة. ووفقا لما ذكره السكان "لم يكن هناك تحذير، وهم على ما يبدو لم يتمكنوا من الانبطاح على الأرض ما أدى لإصابتهم".ويشار إلى أن المطلة كانت الأسبوع الماضي منطقة عسكرية مغلقة، لكن في بداية الأسبوع الغى الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من القيود وسمح للمزارعين بالوصول الى الحقول.
وفاة خمسة من المصابين في الضربة المباشرة على منطقة زراعية في المطلة وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة
هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية مستودعات الذخيرة والمقرات التي تستخدمها قوة الرضوان ووحدة الأسلحة التابعة لحزب الله في سوريا. وفي الأشهر الأخيرة، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات للحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يتحدث عن وابل من الصواريخ على كرميئيل والمنطقة المحيطة: حوالي 30 قذيفة عبرت من لبنان
قناة الحدث السعودية: حزب الله عيّن مسؤولاً جديداً عن وحدة الاتصال في التنظيم بدلاً من وفيق صفا الذي اغتيل في 10 أكتوبر الماضي. وشددت المصادر أيضاً على أن حزب الله لن ينشر اسم المسؤول الجديد لأسباب أمنية.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على المساعدة بالحجم اللازم في غزة. وبالتعاون مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربنا عن قلقنا العميق إزاء التشريع الذي من شأنه أن يجعل عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة شبه مستحيلة. هذا غير صحيح تماما. يجب على إسرائيل أن تضمن قدرة UNRA على مواصلة عملها"
https://x.com/i/web/status/1851740980049010997
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قال وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك للأنباء، إن "روسيا تعمل مع حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم الروس، الذين تحتجزهم الحركة في غزة. أجرينا محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن والمواطنين الروس الذين تبقيا بين الرهائن، سواء مع الإسرائيليين أو مع حماس، وسفارتنا في الدوحة وسفارتنا في تل أبيب تعملان بنشاط كبير، ونحن نواصل العمل"
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز - حيث لوحظ أيضًا أن رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد كان حاضرًا أيضًا في هذا الاجتماع. كما ذكر أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء "تطورات الجهود المشتركة لتهدئة قطاع غزة، وسبل دفع مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما ناقشا نقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة"
توثيق لبناني إضافي لبقايا السيارة التي تعرضت لهجوم جوي قبل قليل في منطقة قرية عاريا
https://x.com/i/web/status/1851894348939395114
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اغتيال قائد تشكيل المضاد للمدرعات في منطقة حجير التابعة لحزب الله، وتم مهاجمة عشرات مخازن الوسائل القتالية في جباليا وجنوب لبنان