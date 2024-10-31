تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات ذخيرة ومقرات لحزب الله في سوريا

يشير التحقيق الأولي في الضربة المباشرة التي تعرضت لها الحقل في المطلة، والتي قُتل فيها مزارع إسرائيلي وأربعة عمال تايلانديين، إلى أن قذيفة هاون أصابت على ما يبدو خمسة منهم بشكل مباشر، حيث كانوا على متن جرار زراعي أثناء وصولهم إلى المنطقة في منطقة "شاعر هفتيكيم" في المطلة. ووفقا لما ذكره السكان "لم يكن هناك تحذير، وهم على ما يبدو لم يتمكنوا من الانبطاح على الأرض ما أدى لإصابتهم".ويشار إلى أن المطلة كانت الأسبوع الماضي منطقة عسكرية مغلقة، لكن في بداية الأسبوع الغى الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من القيود وسمح للمزارعين بالوصول الى الحقول.