تقرير: الدول العربية بعثت بلينكن لممارسة ضغوطات على إسرائيل بقضية السلطة الفلسطينية

مسؤول عربي قال إن اجتماع بلينكن مع وزراء الخارجية العرب يهدف الى إظهار جبهة واحدة حيال عدة قضايا

i24NEWS
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، الجمعة 22 مارس 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، الجمعة 22 مارس 2024Evelyn Hockstein, Pool Photo via AP

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس مع وزراء الخارجية في القاهرة، وذكر ديبلوماسي من أحد الدول العربية لهيئة البث الرسمية "كان" أن الاجتماع بين وزراء خارجية مصر، الأردن، السعودية، الإمارات وقطر في القاهرة مع بلينكن يهدف لإظهار جبهة عربية واحدة أمام عدة قضايا: المساعدات الإنسانية الآخذة بالنفاذ لغزة، الحاجة الفورية لوقف إطلاق نار، الترتيبات لعودة السلطة الفلسطينية الى القطاع ووقف السياسات الإسرائيلية لإضعاف السلطة الفلسطينية.

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وبكلمات أخرى، بعثت الدول العربية بلينكن لممارسة ضغوطات على إسرائيل حول قضية السلطة الفلسطينية. ووفقا للديبلوماسي العربي، ناقش الأطراف أيضًا خطة السلام التي تراها الدول العربية أمام أعينها، وناقشا ما تتوقع السعودية الحصول عليه مقابل التطبيع مع إسرائيل.

ويشار الى أن قبل أسبوعين، اجتمعت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا لايف في رام الله مع رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى، وكان هذا الاجتماع الأول بين مسؤول أمريكي كبير مع مصطفى والذي عينه بداية شهر آذار/مارس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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