تقرير: الدول العربية بعثت بلينكن لممارسة ضغوطات على إسرائيل بقضية السلطة الفلسطينية

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس مع وزراء الخارجية في القاهرة، وذكر ديبلوماسي من أحد الدول العربية لهيئة البث الرسمية "كان" أن الاجتماع بين وزراء خارجية مصر، الأردن، السعودية، الإمارات وقطر في القاهرة مع بلينكن يهدف لإظهار جبهة عربية واحدة أمام عدة قضايا: المساعدات الإنسانية الآخذة بالنفاذ لغزة، الحاجة الفورية لوقف إطلاق نار، الترتيبات لعودة السلطة الفلسطينية الى القطاع ووقف السياسات الإسرائيلية لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وبكلمات أخرى، بعثت الدول العربية بلينكن لممارسة ضغوطات على إسرائيل حول قضية السلطة الفلسطينية. ووفقا للديبلوماسي العربي، ناقش الأطراف أيضًا خطة السلام التي تراها الدول العربية أمام أعينها، وناقشا ما تتوقع السعودية الحصول عليه مقابل التطبيع مع إسرائيل.

ويشار الى أن قبل أسبوعين، اجتمعت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا لايف في رام الله مع رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى، وكان هذا الاجتماع الأول بين مسؤول أمريكي كبير مع مصطفى والذي عينه بداية شهر آذار/مارس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.