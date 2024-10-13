مسؤول كبير في حماس: "أردنا وقف التطبيع بين إسرائيل والسعودية"

قال موسى أبو مرزوق، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع قناة تلفزيونية جزائرية، نهاية الأسبوع، إن: "أحد أسباب هجوم السابع من أكتوبر هو وقف قاطرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية.المفاوضات بشأن الصفقة لا يمكن أن تنتهي بشكل كامل، لأن أي حرب في العالم لا يمكن أن تنتهي دون محادثات، وطالما لدينا رهائن وطالما أن الحرب قائمة، فإن باب المفاوضات مفتوح".

سألت المحاورة أبو مرزوق ما إذا كان "طوفان الأقصى" (الاسم الفلسطيني لهجوم السابع من أكتوبر) سيوقف الخطوات السريعة المتخذة نحو التطبيع (بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية)؟ فأجاب المسؤول: «بالتأكيد يمكن القول أن هذا أحد العوامل (لهجوم السابع من أكتوبر). كثير من الدول التي سعت للتطبيع أوقفت هذه القاطرة السريعة وابتداء 10/07 لا تحتجن تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل وأيضا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه الدول لكي تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل - توقف".

وأضاف أبو مرزوق أن "ما فاجأنا هو انهيار هذه الفرقة (فرقة غزة) المكونة من 17 ألف جندي مقابل 1200 (من مسلحي الجناح العسكري لحركة حماس) والدولة بأكملها من أراضي 48، كانت ضدنا".

وأشار في النهاية إلى صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس: "المفاوضات من أجل الصفقة لا يمكن أن تنتهي بشكل كامل، إذ لم تنته أي حرب في العالم دون مفاوضات، وكل الحروب انتهت باتفاقات. ما دام لدينا رهائن وطالما أن الحرب قائمة فإن باب المفاوضات مفتوح. من الخطأ إجراء المفاوضات تحت النار، ويجب علينا عدم إجراء المفاوضات تحت النار".