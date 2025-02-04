نحو الدفعة الخامسة: حماس تتجه لمحادثات المرحلة الثانية من الصفقة

تتوجه حماس نحو نحو الدفعة الخامسة ومحادثات المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وللتذكير، من المتوقع أن تفرج حماس عن ثلاثة رهائن آخرين من الأسر يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أسمائهم قبل يوم من إطلاق سراحهم. ويعتقد باروخ ياديد محلل الشؤون العربية في القناة العبرية أنه "من المتوقع أن تلتزم حماس بمخطط 2 تموز/يوليو، الذي يستند إلى الخطوط العريضة التي كشف عنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".

وأضاف باروخ ياديد: "حماس منذ ذلك الوقت متمسكة بـ’مخطط 2 تموز/يوليو’، وهو في نظرها الأفضل لها. ومنذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين، حققت المنظمة مكاسب وعدد من الإنجازات، من بينها انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نيتزريم وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين".

كما صرح مؤخرًا المسؤول الكبير في حماس، أسامة حمدان، أنه إذا انحرفت إسرائيل عن المسار نحو محادثات المرحلة الثانية من الصفقة، فإن المنظمة لديها "عدد من الإجراءات التي ستعيدها إلى المسار الصحيح". بمساعدة الوسيط القطري. ويشار الى أن الأخير طالب مؤخراً رئيس الوزراء نتنياهو بإعادة الوفد إلى قطر.